Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575082488.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 226 пациентов с коронавирусом
В московском центре "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 226 человек, сообщил его главврач Сергей Переходов. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:15
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:151:3106:1898_1400x0_80_0_0_0eddb3e6e12b197b568633bfc94f16d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:151:3106:1898_1400x0_80_0_0_0eddb3e6e12b197b568633bfc94f16d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_305219494c036ba8b9bb5222f2b35b07.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_4be4368f2039613180d878c137b1b46e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся 226 пациентов с коронавирусом

09:15 29.07.2020
92
© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В московском центре "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 226 человек, сообщил его главврач Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 июля состоят на лечении 226 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 221, подтверждённых с COVID – 226, с кислородной поддержкой – 164, на ИВЛ – восемь", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 28 пациентов, выписаны 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией
Врач скорой медицинской помощи
В Москве 625 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Машины скорой помощи в Греции
Греческий врач оценил возможность второй волны COVID-19 в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Врач скорой помощи
Во Владимирской области выявили 25 новых случаев коронавируса
Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
В Японии признали безопасным завод по переработке ОЯТ
Тест на коронавирус
В России провели более 27,5 миллиона тестов на коронавирус
Наджиб Разак
Осужденного экс-премьера Малайзии временно освободили на период апелляции
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 67 597
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента от COVID-19
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела
Бишкек
Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1155
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На кладбище в Петербурге неизвестные повредили 30 надгробий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25ФНПР предложила увеличить пособие по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Лента новостейМолния