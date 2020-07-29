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В Москве 625 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 625 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 176 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве 625 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще 625 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 176 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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