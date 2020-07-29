Греческий врач оценил возможность второй волны COVID-19 в стране

АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Вторая волна Вторая волна коронавируса Греции маловероятна, а саму угрозу COVID-19 нужно воспринимать серьезно, но и не переоценивать, заявил РИА Новости греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.

Помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах , Игнатиадис возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер".

В Греции первый случай инфицирования был подтвержден 26 февраля. С начала пандемии до 28 июля в Греции общее число заразившихся составило 4279 человек, умерли 203 человека. В последние дни в Греции увеличилось количество заболевших, власти страны обязали граждан с 29 июля носить маски в закрытых помещениях, где собирается много людей, штраф для нарушителей составит 150 евро.

"Ситуацию в Греции нельзя рассматривать отдельно, надо смотреть, какова ситуация в мире. В мире коронавирусная инфекция не стихает, просто меняются регионы, в которых бушует коронавирус. В Европе сейчас это Балканы, не включая Грецию, регионы Испании, где отмечено в последнее время значительное увеличение числа заболевших. Это Латинская Америка , продолжают лидировать некоторые страны Азии и, конечно же, США", - сказал Игнатиадис, комментируя сообщения о скором приходе второй волны пандемии.

По его словам, если брать балканские страны, Румынию , то можно сказать, что у них уже вторая волна.

"Не надо ждать вторую волну по всему белому свету. В каждой стране будет своя эпидемиологическая ситуация. Когда мир был в условиях глобализации без границ, можно было говорить о единой эпидемиологической модели. Потому что мир был незащищен. Сейчас в каждой стране свой график, свой режим работы границ. Соответственно, мы не можем сказать, где будет вторая волна. Она может быть в Румынии и уже идет. Там рекорд заболевания за все время с начала пандемии. В Румынии, в Сербии – это вторая волна", - сказал врач.

В Греции количество выявленных заболевших поднялось незначительно - с 10 случаев в день до 20-30, и это нельзя назвать второй волной, считает он.

"В Греции открылся туристический сезон, и я бы сказал, что открытие прошло очень успешно. Если в первые дни были 10-20 случаев выявления коронавируса у туристов, то сейчас их меньше - три-пять-семь случаев в день. Это очень низкий показатель, учитывая, что ежедневно в Грецию въезжает уже более ста тысяч туристов. Соответственно, в последние дни стабилизировались новые случаи на уровне 20-30 в день. Это немного, учитывая данные в других странах", - сказал Игнатиадис.

По его мнению, обязательное ношение масок в закрытых помещениях стало политическим решением.

"Сейчас ввели маски в магазинах, в салонах красоты, в пекарнях и так далее, в супермаркетах и в больницах. Я думаю, что сделано это потому, что правительство боится растерять политический капитал, который заработало", - сказал врач.

По его словам, в мире население разделилось на две группы - те, кто отрицает коронавирус, так называемые ковид-диссиденты или корона-диссиденты, и те, кто чрезмерно боится.

"Вы видели людей на улице, которые идут в маске. Никто их не заставляет, но они сами ввели для себя такие ограничительные меры. Это нонсенс. Так же, как и отрицание коронавируса. Коронавирус существует, здесь сомневаться не приходится. Те, кто отрицает коронавирус, наносят вред не только себе, но и окружающим. Не надо его бояться, переоценивать его вирулентность и способность убить, но и надо принимать меры", - сказал Игнатиадис.

В последнее время наблюдается снижение количества тяжелых случаев в связи с тем, что в северном полушарии лето, в Греции на данный момент в больницах находится 88 человек, из них в реанимации восемь человек, рассказал он. Игнатиадис сообщил, что власти Греции во время противокоронавирусной кампании зарезервировали до 200 мест в реанимации, из которых заняты меньше десяти, а из трех развернутых в Афинах больниц только одна принимает больных.

Игнатиадис считает, что ситуацию нагнетают СМИ.

"Я думаю, чем быстрее мы прекратим говорить о единой эпидемиологической модели по земному шару, тем лучше. Возьмем Китай - 60 случаев, и говорят, что это самый высокий показатель с марта. Но это же обман. В Китае было 90 тысяч за два месяца, было по три тысячи в день, а теперь 60 заболевших и говорят "рост в 150%". И в Греции рост 100% - с 15 до 30. Но это же смешно! Журналисты сами себя обманывают. Во Вьетнаме якобы появился новый опасный штамм, но там всего четыре сотни заболевших, умерших нет. Это на 100 миллионов человек. Все основные сайты написали про опасный вьетнамский вирус, но в стране 430 заболевших. Ну это даже не смешно. Пора отделять журналистику от серьезного аналитического подхода. Для журналистов сейчас главным стала сенсация", - сказал Игнатиадис.

По его словам, в некоторых странах официальное число заболевших превысило 1%, как в США , и там вскоре может сформироваться коллективный иммунитет.

"Так что я бы не говорил о единой модели. Вторая волна где-то будет, где-то нет. Надо рассматривать мир по частям, он уже не такой, как был. Перемещения уже под контролем. Поэтому разноса инфекции за считанные недели по всему миру уже не будет. Я думаю, надо уходить от теории второй волны и в каждой стране рассматривать эпидемиологическую ситуацию как отдельно взятую", - сказал врач.

По его мнению, останутся и некоторые требования.

"Когда на греческой границе стали требовать справку об отсутствии заболевания, это резко снизило количество новых случаев. Так что, скорее всего, справки, так называемый коронапаспорт, останутся. Соответственно, перемещения будут относительно "чистыми", в каждой стране будет своя ситуация", - сказал он.