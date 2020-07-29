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В Греции наступает сорокаградусная жара
В Греции несколько дней будет стоять 40-градусная жара, сообщила Национальная метеорологическая служба EMY. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:06
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353
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туризм, новости - туризм, пелопоннес (область), аттика, салоники, греция, в мире

В Греции наступает сорокаградусная жара

09:10 29.07.2020 (обновлено: 10:06 29.07.2020)
689
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкОтдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. В Греции несколько дней будет стоять 40-градусная жара, сообщила Национальная метеорологическая служба EMY.
В последние дни в Греции было 35 градусов жары.
В столичном регионе Аттика в среду воздух прогреется до 37 градусов, в Салониках – до 36, в Македонии и Фракии до 38, в Фессалии – до 39 градусов. На юге Пелопоннеса будет до 40 градусов.
В четверг столбики термометров поднимутся до 40 градусов и выше, такая погода продержится до воскресенья.
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ТуризмНовости - ТуризмПелопоннес (область)АттикаСалоникиГрецияВ мире
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