https://ria.ru/20200729/1575082318.html
В Греции наступает сорокаградусная жара
В Греции несколько дней будет стоять 40-градусная жара, сообщила Национальная метеорологическая служба EMY. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:10
2020-07-29T10:06
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https://ria.ru/20200709/1574089553.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пелопоннес (область), аттика, салоники, греция, в мире