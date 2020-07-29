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"Мои социальные центры" за год работы посетили более ста тысяч москвичей
Более 100 тысяч человек посетили столичные "Мои социальные центры" за год с момента их открытия, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:08
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, общество

"Мои социальные центры" за год работы посетили более ста тысяч москвичей

09:08 29.07.2020
109
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители тематической зоны "Тихая гостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр"
Посетители тематической зоны Тихая гостиная в центре обслуживания москвичей Мой социальный центр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетители тематической зоны "Тихая гостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек посетили столичные "Мои социальные центры" за год с момента их открытия, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь – в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже 7 таких центров, за год их посетили более 100 тысяч человек", - рассказала Ракова.
Центр социального обслуживания москвичей нового формата
1 октября 2019, 17:24
Собянин посетил первый в Москве городской клуб "Мой социальный центр"
По ее словам, в клубных пространствах "Мой социальный центр" организовано уже более 3,5 тысячи активностей. Москвички с удовольствием ходят на кулинарные мастер-классы, в школы рисования, изучают иностранные языки и уделяют большое внимание здоровому образу жизни и фитнесу. Главными же точками притяжения для мужчин стал бильярд, который есть в каждом центре.
Вице-мэр напомнила, что посещать любой центр могут все горожане вне зависимости от их места жительства. Причем почти все клубы и активности в "Моем социальном центре" создают сами москвичи, ориентируясь на свои интересы.
Первым в городе Москве летом 2019 года открыл свои двери "Мой социальный центр" в районе Марьина Роща.
"Для нас быть первыми - почетно и интересно. С первых дней открытия стало ясно - это то, чего давно ждали москвичи. Мы стали центром притяжения для жителей из самых разных уголков столицы. В первую очередь, нашли свое место самоорганизованные клубы. Недавно к нам присоединился самоорганизованный клуб ученых-изобретателей, которые также проводят встречи со студентами, передавая им свой ценный опыт", - сообщила журналистам начальник управления социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа Москвы Валентина Кудряшова.
В центрах можно позаниматься спортом в тренажерном зале, на фитнес-тренировке или просто почитать. В них регулярно организовывают занятия по спортивным направлениям, лекции по здоровому питанию и прочим темам.
"В период пандемии учреждения не прекратили свою работу. Горожане продолжали общаться и вести активный образ жизни в онлайн-режиме. Самыми популярными платформами для общения стали WhatsApp, ZOOM и Skype. В работе онлайн-клубов сегодня принимают участие больше 2 тысяч человек. Сегодня клубы "Мой социальный центр" работают в офлайн-режиме в 7 районах города — Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Чертанове Северном и Южном Бутове, а также в поселении Щаповском. Все услуги центра бесплатны", - добавила Ракова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
8 июня, 17:26
В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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