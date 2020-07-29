"Мои социальные центры" за год работы посетили более ста тысяч москвичей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек посетили столичные "Мои социальные центры" за год с момента их открытия, рассказала журналистам заместитель мэра Более 100 тысяч человек посетили столичные "Мои социальные центры" за год с момента их открытия, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь – в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже 7 таких центров, за год их посетили более 100 тысяч человек", - рассказала Ракова.

По ее словам, в клубных пространствах "Мой социальный центр" организовано уже более 3,5 тысячи активностей. Москвички с удовольствием ходят на кулинарные мастер-классы, в школы рисования, изучают иностранные языки и уделяют большое внимание здоровому образу жизни и фитнесу. Главными же точками притяжения для мужчин стал бильярд, который есть в каждом центре.

Вице-мэр напомнила, что посещать любой центр могут все горожане вне зависимости от их места жительства. Причем почти все клубы и активности в "Моем социальном центре" создают сами москвичи, ориентируясь на свои интересы.

Первым в городе Москве летом 2019 года открыл свои двери "Мой социальный центр" в районе Марьина Роща

"Для нас быть первыми - почетно и интересно. С первых дней открытия стало ясно - это то, чего давно ждали москвичи. Мы стали центром притяжения для жителей из самых разных уголков столицы. В первую очередь, нашли свое место самоорганизованные клубы. Недавно к нам присоединился самоорганизованный клуб ученых-изобретателей, которые также проводят встречи со студентами, передавая им свой ценный опыт", - сообщила журналистам начальник управления социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа Москвы Валентина Кудряшова.

В центрах можно позаниматься спортом в тренажерном зале, на фитнес-тренировке или просто почитать. В них регулярно организовывают занятия по спортивным направлениям, лекции по здоровому питанию и прочим темам.