Площадь лесных пожаров в Югре в 2020 году превысила 40 тысяч гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 40 тысяч гектаров, что в 10 раз больше, чем годом ранее, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.
Согласно данным ведомства, на утро среды в регионе действует 30 лесных пожаров на площади 11,3 тысячи гектаров.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 339 лесных пожаров общей площадью 40,3 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 172 пожара площадью 3,8 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
По информации департамента, в большинстве случаев причинами пожаров в лесах являются грозовые разряды, только 20 возгораний произошло из-за нарушений людьми правил безопасности.
Ранее в регионе побывали глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Они, в частности, совершили облет Советского района, где ситуация с природными пожарами была наиболее сложной. Так, Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности, а Кобылкин отметил, что обстановка в Югре "непростая, но управляемая".
Губернатор Югры Наталья Комарова в середине июля ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Позже она подчеркнула, что привлечение сил и средств федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.