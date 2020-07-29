Площадь лесных пожаров в Югре в 2020 году превысила 40 тысяч гектаров

"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 339 лесных пожаров общей площадью 40,3 тысячи гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 172 пожара площадью 3,8 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.