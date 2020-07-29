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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня не... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:05
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
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киев
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия

09:05 29.07.2020
544
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Между тем командование операцией объединенных сил Украины заявило в понедельник о зафиксированных обстрелах со стороны самопровозглашенной ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер. В ДНР и ЛНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе.
"​​За время введения в действие Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня (с 00.01 27 июля 2020 года) по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 29 июля 2020 года нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зарегистрировано", - заявил журналистам представитель ЛНР в СЦКК.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
27 июля, 16:18
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о нарушении перемирия в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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