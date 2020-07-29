В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия

"​​За время введения в действие Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня (с 00.01 27 июля 2020 года) по состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 29 июля 2020 года нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зарегистрировано", - заявил журналистам представитель ЛНР в СЦКК.