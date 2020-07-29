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Эксперты назвали самые популярные среди россиянок помады
Эксперты маркетплейса "Беру" к "Международному дню губной помады" выяснили, какие помады пользуются популярностью у россиянок; чаще всего в интернете заказывают РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:46
стиль жизни
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
стиль жизни, общество

Эксперты назвали самые популярные среди россиянок помады

09:31 29.07.2020 (обновлено: 09:46 29.07.2020)
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© Fotolia / Valua VitalyПомада
Помада
© Fotolia / Valua Vitaly
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эксперты маркетплейса "Беру" к "Международному дню губной помады" выяснили, какие помады пользуются популярностью у россиянок; чаще всего в интернете заказывают помады бренда Maybelline New York, говорится в исследовании маркетплейса, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных о количестве заказов в категории "губные помады" с 20 июля 2019 года по 19 июля 2020 года.
"Чаще всего клиенты "Беру" заказывали помады бренда Maybelline New York. На втором месте оказался бренд L'Oreal Paris, а на третьем - Vivienne Sabo. Самой популярной помадой на "Беру" за исследуемый период стала суперстойкая матовая от Maybelline New York, в основном её заказывали в пепельно-розовом оттенке", - сказано в документе. Пик спроса на помады на маркетплейсе был зафиксирован 8 декабря - тогда за неделю количество заказов выросло в 2,1 раза. Этим летом число заказов помад выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за последний год россиянки тратили на помаду около 388 рублей.
Эксперты также выяснили, какие цвета предпочитают россиянки в зависимости от времени года. Прошлой осенью предпочтением пользовались лёгкие пепельно-розовые и нюдовые оттенки. С наступлением зимы они стали больше внимания обращать на бежевые, коричневые и даже слегка фиолетовые цвета. Как отмечает эксперт категории "Красота" маркетплейса Дина Бызова, с наступлением зимы россиянки выбирают для макияжа более спокойные и холодные тона.
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Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде
"Весной в тройку самых популярных товаров попала палетка блесков для губ от DIVAGE, в которую входят яркий алый, морковный и бордовый цвета. Несмотря на то что наиболее строгие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, пришлись на весну, россиянки стали чаще интересоваться яркими оттенками губной помады именно в этот период", - уточняют аналитики.
По мнению Бызовой, это может быть связано с тем, что многие, сидя дома, экспериментировали с макияжем и пробовали яркие цвета, чтобы раскрасить будни на самоизоляции, - это всё помогало улучшить психологическое состояние. Однако самым популярным оттенком был бежевый. В июне и июле клиенты стали чаще заказывать помаду в персиковых и бежево-розовых оттенках. По мнению эксперта, этим летом спрос на яркие цвета будет расти - после снятия всех ограничительных мер многие россиянки захотят попробовать новые и яркие цвета в макияже.
Кроме того, как отмечает Бызова, со снятием ограничительных мер вырос и средний чек на покупку помады: в этом июле россиянки тратят на помаду больше денег, чем за весь прошедший год - около 433 рублей.
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