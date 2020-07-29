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Осужденного экс-премьера Малайзии временно освободили на период апелляции
Осужденный на 12 лет тюрьмы судом первой инстанции за злоупотребление властью, злоупотребление доверием и отмывание денег бывший премьер-министр Малайзии Наджиб РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:04
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наджиб разак, малайзия, в мире

Осужденного экс-премьера Малайзии временно освободили на период апелляции

09:04 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей СафроновНаджиб Разак
Наджиб Разак
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Наджиб Разак. Архивное фото
БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Осужденный на 12 лет тюрьмы судом первой инстанции за злоупотребление властью, злоупотребление доверием и отмывание денег бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак временно освобожден под денежный залог на период обжалования приговора в Апелляционном суде, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.
Защита экс-премьера внесет в течение дня в среду дополнительный денежный залог в сумме одного миллиона малайзийских ринггит (235,3 тысячи долларов), говорится в сообщении.
До приговора первой инстанции по первому из серии дел, связанных с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, Наджиб Разак длительное время уже находился по этому делу на режиме временного освобождения под залог, который также составляет один миллион ринггит. Экс-премьер находится на режиме временного освобождения одновременно по всем делам, связанным с 1MDB, в которых он фигурирует, как обвиняемый, и по каждому из дел внесен отдельный залог.
Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.
Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB стал главной причиной поражения Наджиба Разака и возглавляемой им в тот момент правящей коалиции на выборах 2018 года. Экс-премьер, его жена и несколько его ближайших помощников были арестованы вскоре после выборов.
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
28 июля, 14:14
В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы
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Наджиб РазакМалайзияВ мире
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