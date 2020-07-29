Осужденного экс-премьера Малайзии временно освободили на период апелляции

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Осужденный на 12 лет тюрьмы судом первой инстанции за злоупотребление властью, злоупотребление доверием и отмывание денег бывший премьер-министр Осужденный на 12 лет тюрьмы судом первой инстанции за злоупотребление властью, злоупотребление доверием и отмывание денег бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак временно освобожден под денежный залог на период обжалования приговора в Апелляционном суде, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.

Защита экс-премьера внесет в течение дня в среду дополнительный денежный залог в сумме одного миллиона малайзийских ринггит (235,3 тысячи долларов), говорится в сообщении.

До приговора первой инстанции по первому из серии дел, связанных с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, Наджиб Разак длительное время уже находился по этому делу на режиме временного освобождения под залог, который также составляет один миллион ринггит. Экс-премьер находится на режиме временного освобождения одновременно по всем делам, связанным с 1MDB, в которых он фигурирует, как обвиняемый, и по каждому из дел внесен отдельный залог.

Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.