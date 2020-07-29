Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575081735.html
В России хотят внедрить алкозамки в автомобилях
Минпромторг до конца года создаст концепцию массового внедрения "алкозамков" — приборов, которые должны блокировать зажигание автомобиля при выявлении алкоголя... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:02
группа газ
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_0:0:5025:2828_1400x0_80_0_0_5307525a78a2aa12fa171fd72a311df1.jpg
https://ria.ru/20200611/1572806499.html
https://ria.ru/20200610/1572770407.html
Новая тема срубить бабосов с обожаемых Богом граждан РФ.
47
К этой "идее" лишь можно предложить поставить замки от дураков в министерствах и ведомствах на входных дверях - сколько средств можно было бы сэкономить!
25
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_0:0:5025:2828_1400x0_80_0_0_5307525a78a2aa12fa171fd72a311df1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_558:0:5025:3350_1400x0_80_0_0_cfbffd63e53cf4f7bf2e8ef21208b86b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_1358:0:4708:3350_1400x0_80_0_0_7178469d39dceb39594387b439430fea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группа газ, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

В России хотят внедрить алкозамки в автомобилях

09:00 29.07.2020 (обновлено: 13:02 29.07.2020)
6836
© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
Алкозамок. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минпромторг до конца года создаст концепцию массового внедрения "алкозамков" — приборов, которые должны блокировать зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом со ссылкой на протокол совещания ведомства с потенциальными разработчиками таких устройств сообщила газета "Коммерсант".
К 1 октября чиновники планируют определиться, как российских владельцев будут обеспечивать этими приборами, а к 31 декабря в ведомстве подготовят предложения по "стимулированию" производителей. Их хотят мотивировать ставить на машины "алкозамки" отечественного производства.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
11 июня, 14:03
В Совфеде предложили поощрять за сообщения о нарушителях на дорогах
"В перспективе устройства получат статус "средств измерений" (по аналогии с алкометрами и дорожными камерами), что означает проведение регулярных поверок приборов", — пишет газета.
В Минпромторге на запрос издания не ответили. По данным издания, на совещание пригласили представителей ООО "Научно-производственная фирма "Мета" (производитель алктотестеров), Научно-производственного предприятия ИТЭЛМА (поставщик запчастей для автозаводов), ООО "Омега" (разработчик информационных систем), АО "НИИМА "Прогресс" (производитель микроэлектроники).
Отмечается, что цены на замки находятся в диапазоне 25-120 тысяч рублей. Готовый прибор есть только у "Меты", однако у него есть существенные недостатки. Так, в инструкции к "замку" говорится, что "непосредственно перед тестом" запрещено есть, пить воду, курить. Нежелательно также использовать духи, жидкость для полости рта, лосьон для бритья — все это может повлиять на результаты. Испортить пробу могут даже пары омывателя стекол.
Источник издания на авторынке полагает, что применение такого устройства порождает большую вероятность ошибки.
"Если мы тестируем один раз в момент посадки, то подышать на прибор может любой человек, не обязательно водитель. Если же мы мониторим наличие паров во время движения, то присутствие в салоне одного или нескольких пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к ошибочному срабатыванию системы блокировки", — отметил он.
Представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев предположил, что внедрение "алкозамков" приведет к созданию целого рынка по их снятию.
"Эффект может оказаться положительным. Сама идея не нова. Многие автопроизводители уже активно внедряют такие технологии, в частности алкозамки планировала ставить Вольво. Тем не менее, по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие", — сказал эксперт РИА Новости.
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
10 июня, 18:42
ОП одобрила новый метод тестирования водителей на алкоголь
191611358
Обсудить 23
Группа ГАЗАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Новая тема срубить бабосов с обожаемых Богом граждан РФ.
29 июля, 11:43
Отважный Дональд Кук
34100210
К этой "идее" лишь можно предложить поставить замки от дураков в министерствах и ведомствах на входных дверях - сколько средств можно было бы сэкономить!
29 июля, 13:04
66145t2231
2300002
Рекомендуем
Алкозамок
Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей
Максим Степанов
Глава Минздрава Украины назвал причину инициативы о его отставке
Города России. Смоленск
Островский: необходимо популяризировать нацпарк "Смоленское поозерье"
Сиэтл
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город
Альпийская весенняя горная тропа на инфракрасном фото
В России разработали аналог "змеиного зрения"
Корабли черноморского флота во время учений
Черноморский флот начал военные учения
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс
Пробирки с кровью
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Ушастые медузы в Берлинском зоопарке
В Германии рассказали о крупнейшем за 18 лет нашествии ушастых медуз
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Британский актер Том Холланд и актриса Надя Паркес
Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Аудитория в университете
Минобрнауки завершит распределение бюджетных мест в вузах к 31 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ФНПР предложила увеличить пособие по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
06:35Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
Лента новостейМолния