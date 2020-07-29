В России хотят внедрить алкозамки в автомобилях

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минпромторг до конца года создаст концепцию массового внедрения "алкозамков" — приборов, которые должны блокировать зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом со ссылкой на протокол совещания ведомства с потенциальными разработчиками таких устройств сообщила газета " Коммерсант ".

К 1 октября чиновники планируют определиться, как российских владельцев будут обеспечивать этими приборами, а к 31 декабря в ведомстве подготовят предложения по "стимулированию" производителей. Их хотят мотивировать ставить на машины "алкозамки" отечественного производства.

"В перспективе устройства получат статус "средств измерений" (по аналогии с алкометрами и дорожными камерами), что означает проведение регулярных поверок приборов", — пишет газета.

В Минпромторге на запрос издания не ответили. По данным издания, на совещание пригласили представителей ООО "Научно-производственная фирма "Мета" (производитель алктотестеров), Научно-производственного предприятия ИТЭЛМА (поставщик запчастей для автозаводов), ООО "Омега" (разработчик информационных систем), АО "НИИМА "Прогресс" (производитель микроэлектроники).

Отмечается, что цены на замки находятся в диапазоне 25-120 тысяч рублей. Готовый прибор есть только у "Меты", однако у него есть существенные недостатки. Так, в инструкции к "замку" говорится, что "непосредственно перед тестом" запрещено есть, пить воду, курить. Нежелательно также использовать духи, жидкость для полости рта, лосьон для бритья — все это может повлиять на результаты. Испортить пробу могут даже пары омывателя стекол.

Источник издания на авторынке полагает, что применение такого устройства порождает большую вероятность ошибки.

"Если мы тестируем один раз в момент посадки, то подышать на прибор может любой человек, не обязательно водитель. Если же мы мониторим наличие паров во время движения, то присутствие в салоне одного или нескольких пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к ошибочному срабатыванию системы блокировки", — отметил он.

Представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев предположил, что внедрение "алкозамков" приведет к созданию целого рынка по их снятию.