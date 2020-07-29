Миссия ООН приветствовала перемирие в Афганистане

"UNAMA приветствует заявление "Талибан" о прекращении огня (в связи – ред.) с Курбан-байрамом и аналогичное решение со стороны правительства Афганистана. Дальнейшее освобождение заключенных и сокращение масштабов насилия должны положить путь к быстрому началу межафганских переговоров", - говорится в сообщении миссии ООН в Twitter.