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Миссия ООН приветствовала перемирие в Афганистане
Миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) приветствовала перемирие между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:59
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афганистан, катар, талибан, оон, сша, в мире

Миссия ООН приветствовала перемирие в Афганистане

08:59 29.07.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) приветствовала перемирие между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан".
Ранее представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля. Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".
"UNAMA приветствует заявление "Талибан" о прекращении огня (в связи – ред.) с Курбан-байрамом и аналогичное решение со стороны правительства Афганистана. Дальнейшее освобождение заключенных и сокращение масштабов насилия должны положить путь к быстрому началу межафганских переговоров", - говорится в сообщении миссии ООН в Twitter.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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АфганистанКатарТалибанООНСШАВ мире
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