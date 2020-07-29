На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 67 597

По состоянию на 29 июля, в стране выявлены 67 597 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 650 человек. Всего, по данным системы, выздоровели 37 394 человека, в том числе 650 за минувшие сутки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в среду, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 59 детей и 74 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4781 ребенка и 8509 медработников", - заявил Степанов на брифинге.