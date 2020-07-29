На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 67 597

КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 1022, умер еще 21 человек, сообщила в среду система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 29 июля, в стране выявлены 67 597 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 650 человек. Всего, по данным системы, выздоровели 37 394 человека, в том числе 650 за минувшие сутки.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (149), Киеве (132) и Ивано-Франковской области (118).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в среду, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 59 детей и 74 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4781 ребенка и 8509 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.