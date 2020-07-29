https://ria.ru/20200729/1575081586.html
Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве
Жительница самопровозглашенной Луганской народной республики подорвалась на взрывном устройстве в Краснодонском районе ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:57
2020-07-29T08:57
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575056502.html
2
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303675_0:156:3092:1895_1400x0_80_0_0_41d889165ed74a1ce2c0eb5344971bfe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире