Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве

"Двадцать восьмого июля от оперативного МВД поступило сообщение, что в результате срабатывания неизвестного минно-взрывного устройства пострадал один человек", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, происшествие произошло в Краснодонском районе ЛНР, между поселком Хрящеватое и селом Терновое, пострадала женщина 1982 года рождения. Уточняется, что пострадавшую с диагнозом травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела, в тяжёлом состоянии госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу.