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Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве
Жительница самопровозглашенной Луганской народной республики подорвалась на взрывном устройстве в Краснодонском районе ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:57
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире

Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве

08:57 29.07.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Жительница самопровозглашенной Луганской народной республики подорвалась на взрывном устройстве в Краснодонском районе ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"Двадцать восьмого июля от оперативного МВД поступило сообщение, что в результате срабатывания неизвестного минно-взрывного устройства пострадал один человек", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, происшествие произошло в Краснодонском районе ЛНР, между поселком Хрящеватое и селом Терновое, пострадала женщина 1982 года рождения. Уточняется, что пострадавшую с диагнозом травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела, в тяжёлом состоянии госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
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