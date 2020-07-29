Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575081450.html
В Германии выявили 684 новых случая коронавируса за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 684 за сутки, шесть человек скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0b4f20b831591e3ce9b53bb6fc967862.jpg
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0b4f20b831591e3ce9b53bb6fc967862.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_40bf891f307c9548b19cd5e24b87eae1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5eac5ba4443ebf4794421d5da210a74b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии выявили 684 новых случая коронавируса за сутки

08:52 29.07.2020
1240
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 684 за сутки, шесть человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 206 926, скончались 9128 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 190 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
500000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили более 600 случаев COVID-19
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 67 597
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Кадры столкновения автомобиля Газель с пассажирским автобусом
Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
Алкозамок
Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Машины скорой помощи в Греции
Греческий врач оценил возможность второй волны COVID-19 в стране
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25ФНПР предложила увеличить пособие по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
06:35Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
Лента новостейМолния