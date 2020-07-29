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В Германии выявили 684 новых случая коронавируса за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 684 за сутки, шесть человек скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:52
2020-07-29T08:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, в мире