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Угнавший автомобиль нетрезвый юноша спровоцировал ДТП в Приморье
Пьяный житель Приморья за рулем угнанной иномарки спровоцировал аварию в городе Находка, пострадали трое детей, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:48
находка
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
находка, приморский край, происшествия

Угнавший автомобиль нетрезвый юноша спровоцировал ДТП в Приморье

08:48 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Приморья за рулем угнанной иномарки спровоцировал аварию в городе Находка, пострадали трое детей, сообщает управление МВД по региону.
По предварительным данным, 18-летний приморец за рулем угнанного автомобиля Honda Fit потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Вelta.
"В результате удара пострадал водитель Honda Fit, его 16-летний пассажир, а также несовершеннолетние пассажиры Toyota Belta: девочки в возрасте 9 и 12 лет. Дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести... На момент ДТП (у водителя Honda Fit - ред.) установлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что нетрезвый водитель не проходил обучения на право управления автомобилем, за нарушение правил дорожного движения в течение года не привлекался. Нарушителя поместили в камеру для административно задержанных отдела МВД России по городу Находка.
Возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения").
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