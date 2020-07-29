Угнавший автомобиль нетрезвый юноша спровоцировал ДТП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Пьяный житель Пьяный житель Приморья за рулем угнанной иномарки спровоцировал аварию в городе Находка , пострадали трое детей, сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, 18-летний приморец за рулем угнанного автомобиля Honda Fit потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Вelta.

"В результате удара пострадал водитель Honda Fit, его 16-летний пассажир, а также несовершеннолетние пассажиры Toyota Belta: девочки в возрасте 9 и 12 лет. Дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести... На момент ДТП (у водителя Honda Fit - ред.) установлено состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что нетрезвый водитель не проходил обучения на право управления автомобилем, за нарушение правил дорожного движения в течение года не привлекался. Нарушителя поместили в камеру для административно задержанных отдела МВД России по городу Находка.