Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575081269.html
В Японии хотят построить комфортную среду для людей с деменцией
Японские власти пытаются построить среду, комфортную для людей с деменцией: для этого готовят волонтеров для помощи таким людям и принимают меры на уровне... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:48
здоровье
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_0:215:2049:1367_1400x0_80_0_0_851cffd8086bda6ce7c6cba71ad486d5.jpg
https://ria.ru/20200422/1570427664.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200112/1563333396.html
https://ria.ru/20191107/1560669375.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_0:215:2049:1367_1400x0_80_0_0_851cffd8086bda6ce7c6cba71ad486d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_109:0:1932:1367_1400x0_80_0_0_04a60820a2243658e9d564c573fc35ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_337:0:1704:1367_1400x0_80_0_0_af49ef17da666ae96e0a1d4bba96828d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, япония, в мире

В Японии хотят построить комфортную среду для людей с деменцией

08:48 29.07.2020
686
© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ОСАКА, 29 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские власти пытаются построить среду, комфортную для людей с деменцией: для этого готовят волонтеров для помощи таким людям и принимают меры на уровне местных администраций, рассказал РИА Новости Сюнъитиро Курита, ответственный за формирование политики в отношении деменции Института здоровья и глобальной политики (Health and Global Policy Institute (HGPI), основного в Японии независимого некоммерческого аналитического центра по данному заболеванию.
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Заболевание поражает в основном пожилых людей, но не является нормальным состоянием старения. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится до 70% случаев. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, а ежегодно в мире отмечается около 10 миллионов новых случаев заболевания.
Овощи на столе
22 апреля, 23:05РИА Наука
Ученые назвали продукты, спасающие от деменции
В Японии проблема старческой деменции стоит особо остро в связи со стремительным старением населения. Согласно исследованиям, к 2030 году каждый пятый японец старше 65 лет будет страдать деменцией, а к 2050 году общее число людей с деменцией в Японии достигнет 10 миллионов человек. Ежегодно, по данным Национального полицейского управления, без вести пропадают тысячи человек с деменцией. В 2019 году пропали 17 тысяч человек, 400 из которых не найдены до сих пор.
В 2015 году в Японии была принята всесторонняя стратегия по разработке мер для людей с деменцией, которая "предназначена для создания общества, где уважалось бы мнение людей с этим заболеванием, а также создавались бы комфортные условия для их жизни в обществе". Так называемый "Новый оранжевый план" основывается на семи основных положениях, среди которых "повышение осведомленности населения относительно заболевания", "усиление мер по раннему выявлению деменции", "продвижение исследований данной проблематики", "создание сообществ, комфортных для пожилых людей" и другие.
"Новый оранжевый план направлен на продвижение создания обществ, удобных для людей (с деменцией – ред.), а также на улучшение жизненных условий для людей (с деменцией – ред.) в социуме путем создания условий для их жизни в привычной для них обстановке и среде как можно дольше", - отметил эксперт.
Женщина занимается скандинавской ходьбой
12 января, 11:58
Пожилым россиянам рассказали, как предотвратить болезнь Альцгеймера
Одними из наиболее эффективных способов формирования комфортного существования людей с деменцией специалист назвал формирование комплекса мер на уровне местных администраций, а также организацию программ подготовки волонтеров.
"Так называемые "меры ухода" за людьми с деменцией позволяют выявить, какие услуги необходимы в зависимости от состояния людей с заболеванием. Каждый муниципалитет должен прорабатывать свои комплексы мер, что позволит им здраво оценивать местные ресурсы и создать слаженную систему поддержки таких людей, где принималось бы во внимание как степень развития заболевания, а также его продолжительность", - пояснил Сюнъитиро Курита.
Кроме того, разработка мер на уровне местных администраций позволяет максимизировать эффективность работы с местным населением по повышению его осведомленности относительно заболевания и проведения программ подготовки волонтеров.
"Программа подготовки волонтеров-помощников для людей с деменцией существует с 2005 года. Число таких людей уже превышает 12 миллионов. Программа нацелена на подготовку помощников для людей с деменцией, которые владели бы достоверными знаниями и пониманием заболевания и могли бы оказать помощь людям с деменцией, а также их семьям", - добавил эксперт.
Примечательно, что треть из общего числа волонтеров младше 30 лет. Согласно предоставленным Куритой данным на июнь 2020 года, более 3,1 миллиона волонтеров нет еще и 20 лет.
"Причиной тому, что среди помощников столько молодых людей заключается в том, что программа активно внедряется в школах. Также в настоящее время существуют несколько образовательных программ в социальных сетях", - пояснил он.
Еще больше волонтеров – более 4,5 миллиона – насчитывается среди людей старше 60. Специалист связывает это с тем, что "пожилые люди с большим энтузиазмом относятся к волонтерской деятельности в обществе".
Несмотря на значительные успехи в реализации программы, существуют и серьезные проблемы, подчеркнул эксперт. Одной из таких проблем является "отсутствие целевых инвестиций под исследование деменции".
"Это создало такую ситуацию, когда мы не можем получить инвестирование от компаний или других исследовательских центров, что, по моему мнению, не является эффективным", - отметил Сюнъитиро Курита.
Другой проблемой, по словам специалиста, является статистические неточности при подсчетах людей с деменцией.
"Точные данные о числе людей с деменцией можно было бы получить путем формирования базы данных, куда бы вносились данные после того, как деменция диагностирована. Это позволило бы строить планы на будущее более точно, а также проводить более достоверный подсчет бюджета, необходимого для реализации мер", - добавил он.
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
7 ноября 2019, 13:16
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
900000
Обсудить 0
ЗдоровьеЯпонияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи
Угнавший автомобиль нетрезвый юноша спровоцировал ДТП в Приморье
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей
Машина скорой помощи
В Алтайском крае умерли пять пациентов с коронавирусом
Продажа мороженого в Москве
Роскачество предупредило о вреде холодного чая и кофе
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 67 597
В лагере беженцев во Франции
Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем
Крупнейший грузовой порт Греции в Пирее
Возле судоходной компании в греческом Пирее прогремел взрыв
Кадры столкновения автомобиля Газель с пассажирским автобусом
Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Алкозамок
В России хотят внедрить алкозамки в автомобилях
Мост через пролив Босфор
В Турции приняли закон о регулировании соцсетей
Автомобиль скорой помощи в Берлине
В Германии выявили 684 новых случая коронавируса за сутки
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин
В Греции наступает сорокаградусная жара
Алексей Пушков
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
06:35Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
06:20В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ
Лента новостейМолния