В Японии хотят построить комфортную среду для людей с деменцией

ОСАКА, 29 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские власти пытаются построить среду, комфортную для людей с деменцией: для этого готовят волонтеров для помощи таким людям и принимают меры на уровне местных администраций, рассказал РИА Новости Сюнъитиро Курита, ответственный за формирование политики в отношении деменции Института здоровья и глобальной политики (Health and Global Policy Institute (HGPI), основного в Японские власти пытаются построить среду, комфортную для людей с деменцией: для этого готовят волонтеров для помощи таким людям и принимают меры на уровне местных администраций, рассказал РИА Новости Сюнъитиро Курита, ответственный за формирование политики в отношении деменции Института здоровья и глобальной политики (Health and Global Policy Institute (HGPI), основного в Японии независимого некоммерческого аналитического центра по данному заболеванию.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Заболевание поражает в основном пожилых людей, но не является нормальным состоянием старения. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера - на нее приходится до 70% случаев. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, а ежегодно в мире отмечается около 10 миллионов новых случаев заболевания.

В Японии проблема старческой деменции стоит особо остро в связи со стремительным старением населения. Согласно исследованиям, к 2030 году каждый пятый японец старше 65 лет будет страдать деменцией, а к 2050 году общее число людей с деменцией в Японии достигнет 10 миллионов человек. Ежегодно, по данным Национального полицейского управления, без вести пропадают тысячи человек с деменцией. В 2019 году пропали 17 тысяч человек, 400 из которых не найдены до сих пор.

В 2015 году в Японии была принята всесторонняя стратегия по разработке мер для людей с деменцией, которая "предназначена для создания общества, где уважалось бы мнение людей с этим заболеванием, а также создавались бы комфортные условия для их жизни в обществе". Так называемый "Новый оранжевый план" основывается на семи основных положениях, среди которых "повышение осведомленности населения относительно заболевания", "усиление мер по раннему выявлению деменции", "продвижение исследований данной проблематики", "создание сообществ, комфортных для пожилых людей" и другие.

"Новый оранжевый план направлен на продвижение создания обществ, удобных для людей (с деменцией – ред.), а также на улучшение жизненных условий для людей (с деменцией – ред.) в социуме путем создания условий для их жизни в привычной для них обстановке и среде как можно дольше", - отметил эксперт.

Одними из наиболее эффективных способов формирования комфортного существования людей с деменцией специалист назвал формирование комплекса мер на уровне местных администраций, а также организацию программ подготовки волонтеров.

"Так называемые "меры ухода" за людьми с деменцией позволяют выявить, какие услуги необходимы в зависимости от состояния людей с заболеванием. Каждый муниципалитет должен прорабатывать свои комплексы мер, что позволит им здраво оценивать местные ресурсы и создать слаженную систему поддержки таких людей, где принималось бы во внимание как степень развития заболевания, а также его продолжительность", - пояснил Сюнъитиро Курита.

Кроме того, разработка мер на уровне местных администраций позволяет максимизировать эффективность работы с местным населением по повышению его осведомленности относительно заболевания и проведения программ подготовки волонтеров.

"Программа подготовки волонтеров-помощников для людей с деменцией существует с 2005 года. Число таких людей уже превышает 12 миллионов. Программа нацелена на подготовку помощников для людей с деменцией, которые владели бы достоверными знаниями и пониманием заболевания и могли бы оказать помощь людям с деменцией, а также их семьям", - добавил эксперт.

Примечательно, что треть из общего числа волонтеров младше 30 лет. Согласно предоставленным Куритой данным на июнь 2020 года, более 3,1 миллиона волонтеров нет еще и 20 лет.

"Причиной тому, что среди помощников столько молодых людей заключается в том, что программа активно внедряется в школах. Также в настоящее время существуют несколько образовательных программ в социальных сетях", - пояснил он.

Еще больше волонтеров – более 4,5 миллиона – насчитывается среди людей старше 60. Специалист связывает это с тем, что "пожилые люди с большим энтузиазмом относятся к волонтерской деятельности в обществе".

Несмотря на значительные успехи в реализации программы, существуют и серьезные проблемы, подчеркнул эксперт. Одной из таких проблем является "отсутствие целевых инвестиций под исследование деменции".

"Это создало такую ситуацию, когда мы не можем получить инвестирование от компаний или других исследовательских центров, что, по моему мнению, не является эффективным", - отметил Сюнъитиро Курита.

Другой проблемой, по словам специалиста, является статистические неточности при подсчетах людей с деменцией.