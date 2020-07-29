В Алтайском крае умерли пять пациентов с коронавирусом

БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Ещё пять заражённых Ещё пять заражённых коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае , общее число умерших составило 204, сообщают в региональном оперштабе.

"За весь период скончалось 204 человека (за прошедшие сутки – 5 человек, 2 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от коронавирусной инфекции всего скончалось 84 человека, по иным причинам смерти – 117 человек; на экспертизе – 3 человека", - говорится в сообщении.

За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых составляет 8 893 человека, в том числе 841 ребенок до 17 лет включительно.

"Проходят лечение – 1 756 человек, из них в госпиталях находятся 988 пациентов, амбулаторное лечение получают 768 человек", - уточняют в оперштабе.

В тяжёлом состоянии находятся 110 человек, 30 - на аппарате ИВЛ. "Всего выздоровело 6 933 человека, из них за прошедшие сутки выздоровело 160 пациентов – почти в 1,5 раза больше, чем заболело за это же время", - говорится в сообщении.

На 29 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 374 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 39 601 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 295 109 человек.