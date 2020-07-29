В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил предоставить родителям право на налоговый вычет по расходам на лечение совершеннолетних детей, соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

"Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).

Как пояснил Щапов РИА Новости, сейчас получить такой вычет гражданин, имеющий официальный доход и уплачивающий с него НДФЛ, может на себя, своих родителей, супруга или супругу и несовершеннолетних детей.

"Между тем, нередки случаи, когда и после совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей. Например, продолжает обучение в вузе. Или сама болезнь исключает для него возможность работать и зарабатывать. В таких случаях расходы на лечение, операции, лекарства ложатся на плечи родителей. Но закон в действующей редакции не позволяет получить социальный вычет на лечение детей старше 18 лет, исключений не делается даже для детей-инвалидов", - пояснил депутат.

Он добавил, что максимальная сумма налогового вычета, которая может быть возвращена гражданам, составит 15 тысяч 600 рублей в год.

"Кому-то это может показаться небольшой суммой, но это почти размер самой высокой месячной пенсии по инвалидности, которая выплачивается инвалидам с детства I группы – 13 454,64 рубля, остальные инвалиды получают в месяц в разы меньше", - сказал Щапов.