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В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил предоставить родителям право на налоговый вычет по расходам на лечение совершеннолетних детей, соответствующий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:42
россия
михаил щапов
общество
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россия, михаил щапов, общество

В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей

08:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил предоставить родителям право на налоговый вычет по расходам на лечение совершеннолетних детей, соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
"Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
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Как пояснил Щапов РИА Новости, сейчас получить такой вычет гражданин, имеющий официальный доход и уплачивающий с него НДФЛ, может на себя, своих родителей, супруга или супругу и несовершеннолетних детей.
"Между тем, нередки случаи, когда и после совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей. Например, продолжает обучение в вузе. Или сама болезнь исключает для него возможность работать и зарабатывать. В таких случаях расходы на лечение, операции, лекарства ложатся на плечи родителей. Но закон в действующей редакции не позволяет получить социальный вычет на лечение детей старше 18 лет, исключений не делается даже для детей-инвалидов", - пояснил депутат.
Он добавил, что максимальная сумма налогового вычета, которая может быть возвращена гражданам, составит 15 тысяч 600 рублей в год.
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"Кому-то это может показаться небольшой суммой, но это почти размер самой высокой месячной пенсии по инвалидности, которая выплачивается инвалидам с детства I группы – 13 454,64 рубля, остальные инвалиды получают в месяц в разы меньше", - сказал Щапов.
Как отмечает депутат в пояснительной записке к проекту, реализация инициативы не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и "будет осуществляться в пределах установленной штатной численности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и существующих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности соответствующих федеральных органов исполнительной власти".
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РоссияМихаил ЩаповОбщество
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