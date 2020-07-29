Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575081089.html
Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем
Французские правоохранители ранним утром в среду провели эвакуацию лагеря мигрантов в столичном пригороде Обервилье. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:41
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fc4cdb2bdb0e32ae39a6acea374cfb23.jpg
https://ria.ru/20200710/1574176974.html
https://ria.ru/20200525/1571979240.html
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fc4cdb2bdb0e32ae39a6acea374cfb23.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0779060b378a1d95a868a4cf7bdb8ddb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8709fcbb970cbaec6c25b8993c46da31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, в мире

Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

08:41 29.07.2020
623
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВ лагере беженцев во Франции
В лагере беженцев во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В лагере беженцев во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Французские правоохранители ранним утром в среду провели эвакуацию лагеря мигрантов в столичном пригороде Обервилье.
"Сегодня утром проходит эвакуация лагеря в Обервилье, ставшая продолжением проводимых с конца 2019 года операций на северо-востоке от Парижа", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
Беженцы рядом с лагерем в Кале
10 июля, 15:55
Во Франции демонтируют лагерь мигрантов в Кале
По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в центры размещения в столичном регионе Франции. Сообщается, что для обитателей поселения власти предусмотрели более 1,5 тысячи мест.
Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего соседями мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
25 мая, 21:30
Франция примет 350 беспризорников-мигрантов из Греции
340140
Обсудить 0
ПарижВ мире
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Крупнейший грузовой порт Греции в Пирее
Возле судоходной компании в греческом Пирее прогремел взрыв
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Полиция Франции
В Париже ограбили квартиру в присутствии жильца, сообщили СМИ
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Магнетар
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
06:35Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
06:20В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ
Лента новостейМолния