Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

"Сегодня утром проходит эвакуация лагеря в Обервилье, ставшая продолжением проводимых с конца 2019 года операций на северо-востоке от Парижа", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в центры размещения в столичном регионе Франции. Сообщается, что для обитателей поселения власти предусмотрели более 1,5 тысячи мест.