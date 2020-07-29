https://ria.ru/20200729/1575081089.html
Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем
Французские правоохранители ранним утром в среду провели эвакуацию лагеря мигрантов в столичном пригороде Обервилье. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:41
2020-07-29T08:41
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fc4cdb2bdb0e32ae39a6acea374cfb23.jpg
https://ria.ru/20200710/1574176974.html
https://ria.ru/20200525/1571979240.html
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fc4cdb2bdb0e32ae39a6acea374cfb23.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0779060b378a1d95a868a4cf7bdb8ddb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153000/94/1530009447_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8709fcbb970cbaec6c25b8993c46da31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Французские правоохранители ранним утром в среду провели эвакуацию лагеря мигрантов в столичном пригороде Обервилье.
"Сегодня утром проходит эвакуация лагеря в Обервилье, ставшая продолжением проводимых с конца 2019 года операций на северо-востоке от Парижа", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в центры размещения в столичном регионе Франции. Сообщается, что для обитателей поселения власти предусмотрели более 1,5 тысячи мест.
Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа
, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего соседями мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.