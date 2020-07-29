Момент смертельного ДТП с автобусом и "газелью" в Москве попал на видео

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дептранс Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с участием автобуса и "газели" на юго-востоке Москвы.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как "газель" на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в автобус, который от удара разворачивает боком.

Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. В результате погибла пассажирка автобуса, еще семь человек получили травмы.