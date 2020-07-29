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Момент смертельного ДТП с автобусом и "газелью" в Москве попал на видео
Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с участием автобуса и "газели" на юго-востоке Москвы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:16
москва
происшествия
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А знаете что самое интересное? Примерно в 80-90% кандидатов из своих граждан рассуждает так: я за 30-40т.р/мес даже с дивана не буду подниматься,но при этом хаять власть и т.д и т.п. И эти рассуждения ,кстати,не вымысел,у меня много таких знакомых.
65
В Москве нет водителей общественного транспорта без гражданства РФ. Запретили несколько лет назад.
39
20
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры столкновения автомобиля "Газель" с пассажирским автобусом
На пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
2020-07-29T08:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

Момент смертельного ДТП с автобусом и "газелью" в Москве попал на видео

08:53 29.07.2020 (обновлено: 09:16 29.07.2020)
17670
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с участием автобуса и "газели" на юго-востоке Москвы.
На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как "газель" на большой скорости выезжает на перекресток и врезается в автобус, который от удара разворачивает боком.
Авария произошла на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. В результате погибла пассажирка автобуса, еще семь человек получили травмы.
Как сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, ДТП произошло из-за того, что водитель "газели" двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора. Не исключено, что мужчина был пьян.
Прокуратура
28 июля, 21:42
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12523717110
Обсудить 20
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А знаете что самое интересное? Примерно в 80-90% кандидатов из своих граждан рассуждает так: я за 30-40т.р/мес даже с дивана не буду подниматься,но при этом хаять власть и т.д и т.п. И эти рассуждения ,кстати,не вымысел,у меня много таких знакомых.
29 июля, 09:36
Александр Hristich
44334011
В Москве нет водителей общественного транспорта без гражданства РФ. Запретили несколько лет назад.
29 июля, 10:44
ADAnton Darlok
3023004
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