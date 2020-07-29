https://ria.ru/20200729/1575080990.html
Момент смертельного ДТП с автобусом и "газелью" в Москве попал на видео
Дептранс Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с участием автобуса и "газели" на юго-востоке Москвы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:53
2020-07-29T09:16
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575072400.html
Александр Hristich
А знаете что самое интересное? Примерно в 80-90% кандидатов из своих граждан рассуждает так: я за 30-40т.р/мес даже с дивана не буду подниматься,но при этом хаять власть и т.д и т.п. И эти рассуждения ,кстати,не вымысел,у меня много таких знакомых.
65
Anton Darlok
В Москве нет водителей общественного транспорта без гражданства РФ. Запретили несколько лет назад.
39
20
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры столкновения автомобиля "Газель" с пассажирским автобусом
На пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
2020-07-29T08:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия