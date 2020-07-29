https://ria.ru/20200729/1575080619.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 619 человек, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:31
2020-07-29T08:31
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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https://ria.ru/20200728/1575056867.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва