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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 619 человек, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:31
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента от COVID-19

08:31 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 619 человек, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 619 человек (в том числе восемь в реанимации), из них: 163 человека с подозрением на COVID/94 случая подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в Facebook.
Она добавила, что за сутки в больницу поступили 68 человек, 16 из них с коронавирусом. Выписаны 80 пациентов, из них 19 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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