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В Турции приняли закон о регулировании соцсетей
Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:28
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
мвд турции, турция, оон, в мире

В Турции приняли закон о регулировании соцсетей

08:28 29.07.2020
590
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор
Мост через пролив Босфор
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, свидетельствуют результаты голосования.
Как заявила глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Озлем Зенгин, согласно законопроекту, внесенному в парламент ПСР и состоящему из 9 пунктов, крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона будут обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.
Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
Как заявила ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл, ООН обеспокоена возможностью введения в Турции нового закона о регулировании социальных сетей, это может подорвать права и свободы граждан на выражение мнений. Тросселл отметила, что по данным МВД Турции, по состоянию на май 2020 года, за якобы "необоснованные" и "провокационные" сообщения в социальных сетях о пандемии COVID-19 и реакции на нее со стороны государства было задержано не менее 510 человек.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
28 июля, 20:00Сказано в эфире
Военный политолог: Турция не "прогнулась" перед США в вопросе С-400 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что идет работа над поставками Турции второй партии систем ПВО С-400. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
1540022
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МВД ТурцииТурцияООНВ мире
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