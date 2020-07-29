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Почти 80% московских КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи
Здания еще пяти городских поликлиник вернулись к плановому приему пациентов, таким образом к плановой работе вернулись почти 80% столичных КТ-центров,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:27
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
анастасия ракова , москва, общество

Почти 80% московских КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи

08:27 29.07.2020
288
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в медицинском центре
Медицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в медицинском центре
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в медицинском центре. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Здания еще пяти городских поликлиник вернулись к плановому приему пациентов, таким образом к плановой работе вернулись почти 80% столичных КТ-центров, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Еще пять поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, приняли первых пациентов. Таким образом, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров - почти 80%. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция, а медицинский персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Уточняется, что на сегодняшний день работу с COVID-19 в круглосуточном режиме продолжают 11 КТ-центров, которые полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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