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Роскачество предупредило о вреде холодного чая и кофе
Употребление в жару охлажденного чая и кофе лучше ограничить из-за повышенной калорийности этих напитков, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:58
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роскачество, общество

Роскачество предупредило о вреде холодного чая и кофе

08:33 29.07.2020 (обновлено: 09:58 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПродажа мороженого в Москве
Продажа мороженого в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Продажа мороженого в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Употребление в жару охлажденного чая и кофе лучше ограничить из-за повышенной калорийности этих напитков, говорится в сообщении Роскачества.
"В охлажденном кофе производители используют добавленные сахара или сливки, а в составе могут присутствовать подсластители и различные стабилизаторы кислотности, чтобы скрыть горький вкус холодного кофе. Такой напиток калорийнее обычного кофе с молоком или капучино", - сказано в сообщении.
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Только в одной бутылке на 1,5 литра сладкого охлажденного чая может содержаться 40-50 граммов сахара, тогда как врачи рекомендуют ограничивать 50 граммами сахара ежедневную дозу. "Например, в полулитровой бутылке кока-колы содержится 53 грамма сахара. Кроме того, некоторые производители используют искусственные подсластители, которые могут стать причиной диабета и сердечных заболеваний", - предупреждает Роскачество.
Эксперты советуют выбирать продукцию с небольшим содержанием сахара и консервантов. Кроме того, если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать сбой в системе потоотделения: вместо того, чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, организм, наоборот, будет пытаться его сохранять.
Роскачество обращает внимание, что существует два вида охлажденного кофе: первый заваривают традиционным способом и затем охлаждают, второй - в холодной воде в течение 15-18 часов при температуре плюс 2-4 градуса Цельсия. "Для людей с проблемами пищеварительного тракта рекомендуется выбирать кофе холодного заваривания, чтобы снизить потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств", - рекомендуют эксперты.
Чтобы получить положительный эффект для здоровья от охлажденного чая, необходимо содержание в нем высокого количества антиоксидантов; между тем, по своему составу бутилированные чаи больше похожи на газированные напитки, чем на чай, отмечается в сообщении.
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