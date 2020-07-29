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Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
Консульство РФ во вьетнамском курорте Дананг закрылось для посетителей из-за новой вспышки COVID-19, об этом оно сообщило на своей странице в Facebook. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:20
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коронавирус covid-19, россия, дананг, вьетнам, в мире

Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19

08:20 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПродавцы овощей и фруктов на одной из улиц Дананга
Продавцы овощей и фруктов на одной из улиц Дананга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Продавцы овощей и фруктов на одной из улиц Дананга. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Консульство РФ во вьетнамском курорте Дананг закрылось для посетителей из-за новой вспышки COVID-19, об этом оно сообщило на своей странице в Facebook.
"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в Дананге и введения местными властями жестких карантинных мероприятий, а также невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 29 июля 2020 года ограничивается доступ посетителей в Генеральное консульство Российской Федерации в Дананге", - сообщило консульство.
Как пояснили в дипмиссии, это означает, что с 29 июля 2020 года генеральное консульство ведет прием только по экстренным, исключительным случаям. Оказание любых других консульских услуг (вопросы гражданства, нотариата, ЗАГС, истребования документов, пенсионного обеспечения) приостановлено до особого уведомления. Все ранее оформленные записи на прием аннулируются.
Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме. Всего Дананг зарегистрировал 29 новых случаев заражения COVID-19 за последние пять дней.
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В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.
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Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200012
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДанангВьетнамВ мире
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