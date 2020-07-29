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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 663 и достигло 22 169, сообщила в среду... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом

08:19 29.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 663 и достигло 22 169, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 21 506, скончались 122 пациента, 11 674 выздоровели.
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"По состоянию на 29 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 22 169 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 127 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 12 265. Во вторник из больниц был выписан 591 человек, это новый рекорд выздоровевших за день, в понедельник – 569, в воскресенье – 274. Сейчас на лечении находятся 9 777 пациентов с COVID-19, в том числе 209 - в тяжелом состоянии, 88 - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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