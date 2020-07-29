В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 663 и достигло 22 169, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 21 506, скончались 122 пациента, 11 674 выздоровели.

"По состоянию на 29 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 22 169 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 127 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 12 265. Во вторник из больниц был выписан 591 человек, это новый рекорд выздоровевших за день, в понедельник – 569, в воскресенье – 274. Сейчас на лечении находятся 9 777 пациентов с COVID-19, в том числе 209 - в тяжелом состоянии, 88 - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.