Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене

Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы. Так, в апреле 2019 года спутниковые снимки DigitalGlobe показали наличие вблизи объекта по обогащению урана и лаборатории радиохимии в Йонбене пяти специализированных вагонов, которые в прошлом якобы были связаны с перевозками радиоактивных материалов или операциями по их переработке.