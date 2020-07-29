Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Активность КНДР в районе закрытого ранее ядерного полигона в Йонбене выходит за рамки простого поддержания порядка на территории, отметили американские эксперты с портала 38 North после анализа спутниковых снимков.
По данным портала, коммерческие спутниковые снимки за последний год показывают "небольшую активность", в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбене. Кадры демонстрируют периодическое появление в районе завода по обогащению урана (UEP) специализированных железнодорожных вагонов и прицепа, который "может быть цистерной с жидким азотом". Кроме того, продолжается некое строительство вокруг главного научно-исследовательского и административного центра.
Однако, как отмечает портал, несмотря на перечисленную активность, нет никаких доказательств того, что реакторы были запущены.
Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.
Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.
В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган в марте 2019 года заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не достигли договоренностей по закрытию ядерного комплекса в Йонбене, и дискуссии на эту тему будут продолжены.
Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы. Так, в апреле 2019 года спутниковые снимки DigitalGlobe показали наличие вблизи объекта по обогащению урана и лаборатории радиохимии в Йонбене пяти специализированных вагонов, которые в прошлом якобы были связаны с перевозками радиоактивных материалов или операциями по их переработке.
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