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Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток - 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:15
2020-07-29T08:21
россия
академик черский (судно)
северный поток — 2
газпром
экономика
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россия, академик черский (судно), северный поток — 2, газпром, экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Трубоукладчик "Академик Черский
", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток - 2
", перестал принадлежать "Газпрому
", следует из материалов компании.
В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится.
При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран - логистической базе "Северного потока - 2".
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.