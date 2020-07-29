Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца

В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится.

При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.

"Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран - логистической базе "Северного потока - 2".