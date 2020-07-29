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Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток - 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:21
россия
академик черский (судно)
северный поток — 2
газпром
экономика
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россия, академик черский (судно), северный поток — 2, газпром, экономика

Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца

08:15 29.07.2020 (обновлено: 08:21 29.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток - 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из материалов компании.
В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится.
При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.
"Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран - логистической базе "Северного потока - 2".
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Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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РоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2ГазпромЭкономика
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