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Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в среду, температура окажется на 4-5 градусов выше нормы, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду

08:11 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в среду, температура окажется на 4-5 градусов выше нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется в теплом секторе атлантического циклона, из-за чего кое-где прошумят скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному фону на 4-5 градусов превысить климатическую норму", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что при таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, не исключена гроза. Температура в городе повысится до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье - плюс 25-30.
"Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба", - добавила синоптик.
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