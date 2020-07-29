Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в среду, температура окажется на 4-5 градусов выше нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется в теплом секторе атлантического циклона, из-за чего кое-где прошумят скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному фону на 4-5 градусов превысить климатическую норму", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что при таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, не исключена гроза. Температура в городе повысится до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье - плюс 25-30.
"Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба", - добавила синоптик.
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