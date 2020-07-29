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Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
Израиль находится в состоянии неопределенности - вопрос о принятии бюджета, падение рейтинга премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнительно низкий уровень... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:09
бени ганц
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
ликуд
израиль
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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бени ганц, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, ликуд, израиль, в мире

Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы

08:09 29.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Израиль находится в состоянии неопределенности -  вопрос о принятии бюджета, падение рейтинга премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сравнительно низкий уровень общественного доверия к власти могут привести страну на новые, уже четвертые за последние полтора года парламентские выборы, хотя этого не хочет ни одна из сторон, рассказал РИА Новости профессор политологии Университета Бар-Илан Зеэв Ханин.
Коалиционное правительство Израиля было сформировано после третьих за год досрочных выборов в Кнессет, ставших результатом затяжного политического кризиса. Основными коалиционными партнерами стали победившая на выборах партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и партия "Кахоль-Лаван", возглавляемая министром обороны Бени Ганцем. В ходе предвыборной кампании партии были главными конкурентами. В действующем правительстве один из главных конфликтов между партнерами вызвал проект бюджета страны. "Ликуд" настаивает на принятии краткосрочного бюджета до конца текущего года, "Кахоль-Лаван" требует принятия двухгодичного бюджета.
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Ранее Нетаньяху обвинил партнеров по коалиционному правительству из блока "Кахоль-Лаван" в подталкивании страны к новым выборам путем затягивания принятия бюджета на остаток текущего года. В то время как лидеры "Кахоль-Лаван", которые настаивают на соблюдении пункта коалиционного договора, предполагающего принятие двухгодичного (то есть до конца 2021 года) бюджета, обвинили премьер-министра в тех же намерениях.
"Согласно закону, в случае непринятия (бюджета – ред.) в течение 100 дней после формирования правительства Кнессет должен быть распущен - и страна идет на новые выборы, чего, судя по заявлениям коалиционных партнеров, не хотят ни в "Ликуд", ни в "Кахоль-Лаван". Проблемой является не только формат и содержание бюджета, хотя и они тоже. На сегодняшний день комментаторы полагают, что премьер-министр не заинтересован передавать в руки лидеру "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, согласно тому же соглашению, осенью будущего года пост главы правительства на всю вторую половину каденции Кнессета. Намного больше шансов, как полагают те же наблюдатели, у объявления в тот момент новых досрочных выборов, и потому у Нетаньяху нет резона оставлять в руках своего партнера-соперника такой важный инструмент, как стабильный бюджет. Согласно другим источникам, в "Ликуде" изначально взвешивали роспуск Кнессета еще до ротации на посту премьер-министра. При всей популярности таких гипотез, наполняющих эфир и страницы израильских СМИ, их авторы могут быть как правы, так и нет", - сказал Ханин.
По его мнению, главная причина заключается в падении рейтинга действующего премьер-министра, уровень доверия к которому находится на беспрецедентно низкой для его карьеры отметке в районе 20%. "Пока что этот рейтинг мало сказывается на количестве мандатов, которые может получить "Ликуд" - она по-прежнему по опросам имеет от 32 до 35. Теоретически, вслед за снижением рейтинга премьера может пойти снижение рейтинга и его партии. Но главное даже не это: намного важнее, что блок "Ликуд" и его "естественные союзники" из числа ультрарелигиозных партий, даже в сумме с находящейся сегодня в оппозиции блоком религиозных сионистов "Ямина", может сегодня рассчитывать на 62-65 из 120 мандатов Кнессета – и при продолжении негативной для них тенденции может проиграть выборы. Потому не факт, что лидерам "Ликуд" имеет смысл затягивать время – на практике, если это так, то новые выборы им надо проводить сегодня", - сказал эксперт.
По мнению аналитика, Нетаньяху столкнулся с "тяжелой дилеммой": при том, что члены его команды пытаются представить, что почти ежедневные демонстрации протеста израильтян, недовольных действиями правительства по купированию негативных экономических последствий эпидемии коронавируса, являются "провокацией левых", он знает, что среди демонстрантов много и сторонников партии "Ликуд".
"Уровень доверия к власти самый низкий за последние 10 лет. Поэтому вопрос, как в старом анекдоте про Ленина о том, когда проводить Великую октябрьскую революцию: 24 октября рано, а 25-го поздно, соответственно, она и состоялась в ночь на 25-е. Вот и сейчас: проводить выборы вроде бы рано, но завтра может быть поздно, осталось не упустить тот самый идеальный момент", - добавил Ханин.
Эксперт считает, что в Израиле "все находится в состоянии неопределенности, а в такой ситуации в израильской истории выборы чаще случаются, чем не случаются". "Никто выборов не хочет, Нетаньяху выборов тоже не хочет, но всех участников политического процесса тащит за собой малоконтролируемая логика событий", - сказал он.
Ханин также оценил ситуацию, в которой находится "Кахоль-Лаван" во главе со сменным премьер-министром и министром обороны Бени Ганцем.
"Партии "Кахоль-Лаван" выборы не нужны, но не они решают, когда они состоятся. У них контроль над ситуацией, на мой взгляд, потерян полностью: вместо нынешних 16 мандатов они, по опросам, с трудом набирают 9 с тенденцией дальнейшего сокращения этого потенциала, а их партнеры по центристско-левому блоку, с которыми они вошли в правительство, вообще не проходят электоральный барьер. Поэтому им нужно сейчас заявить себя в глазах потенциальных избирателей в качестве людей, которые вошли в правительство для того, чтобы влиять изнутри и принципиально отстаивать свою позицию", - заключил он.
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Бени ГанцКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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