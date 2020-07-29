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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575079707.html
СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
Еще одна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во Вьетнаме, вторая в стране после приморского города Дананга, может произойти в столице Вьетнама Ханое, РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дананг
вьетнам
ханой
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655409_0:0:2777:1562_1400x0_80_0_0_c84cf2f40570e9c03e6858d155a92138.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дананг, вьетнам, ханой, в мире

СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме

08:08 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкОхранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Еще одна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во Вьетнаме, вторая в стране после приморского города Дананга, может произойти в столице Вьетнама Ханое, где проходит обследование первый пациент с подозрением на коронавирус за три с половиной месяца, сообщает в среду интернет-версия газеты VietnamExpress.
Пациент, мужчина 23 лет, работает в пиццерии в центре Ханоя. После его госпитализации пиццерия была закрыта и продезинфицирована, власти составляют списки лиц, контактировавших с пациентом. По информации газеты, после дезинфекции пиццерии десять ее работников находятся внутри помещения в масках, однако заведение пока не возобновило работу.
Для Ханоя существует высокая степень риска возникновения новой волны заражений в связи с массовым возвращением жителей столицы, выезжавших на отдых в приморский город Дананг, где вторая волна заражений COVID-19 уже началась. Эвакуация из Дананга жителей других провинций, приехавших туда на отдых в качестве туристов, началась еще в прошедшие выходные, отмечает газета.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях, в результате которой в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" оказались за последние пять дней 28 человек, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама эвакуируют из города туристов, приехавших на отдых в Дананг из других провинций страны. Воздушное сообщение с городом временно прекращено.
Продавцы овощей и фруктов на одной из улиц Дананга
27 июля, 20:28Сказано в эфире
Еще более агрессивный тип вируса. Что за инфекция выявлена во Вьетнаме?Власти Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов. На территории города запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова действуют обязательный масочный режим и социальная дистанция.
Правительственный портал Вьетнама сообщает в среду, что количество лиц, помещенных в стране в карантин из-за контакта с больными или въезда из стран с высокой вероятностью заражения, увеличилось за прошедшие сутки с 15 033 до 16 248 человек.
Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией, с учетом новых случаев, 446 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 446 случаев заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней. В столице страны Ханое до среды 29 июля не было новых заражений в течение 107 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанангВьетнамХанойВ мире
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