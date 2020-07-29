СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме

Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Еще одна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во Еще одна новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во Вьетнаме , вторая в стране после приморского города Дананга , может произойти в столице Вьетнама Ханое , где проходит обследование первый пациент с подозрением на коронавирус за три с половиной месяца, сообщает в среду интернет-версия газеты VietnamExpress

Пациент, мужчина 23 лет, работает в пиццерии в центре Ханоя. После его госпитализации пиццерия была закрыта и продезинфицирована, власти составляют списки лиц, контактировавших с пациентом. По информации газеты, после дезинфекции пиццерии десять ее работников находятся внутри помещения в масках, однако заведение пока не возобновило работу.

Для Ханоя существует высокая степень риска возникновения новой волны заражений в связи с массовым возвращением жителей столицы, выезжавших на отдых в приморский город Дананг, где вторая волна заражений COVID-19 уже началась. Эвакуация из Дананга жителей других провинций, приехавших туда на отдых в качестве туристов, началась еще в прошедшие выходные, отмечает газета.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях, в результате которой в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" оказались за последние пять дней 28 человек, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама эвакуируют из города туристов, приехавших на отдых в Дананг из других провинций страны. Воздушное сообщение с городом временно прекращено.

В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов. На территории города запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова действуют обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Правительственный портал Вьетнама сообщает в среду, что количество лиц, помещенных в стране в карантин из-за контакта с больными или въезда из стран с высокой вероятностью заражения, увеличилось за прошедшие сутки с 15 033 до 16 248 человек.

Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией, с учетом новых случаев, 446 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 446 случаев заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней. В столице страны Ханое до среды 29 июля не было новых заражений в течение 107 дней.