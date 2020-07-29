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Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в столичных поликлиниках с 30 июля до конца лета, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:05
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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353
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60
анастасия ракова , москва, общество

Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа

08:05 29.07.2020
277
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в столичных поликлиниках с 30 июля до конца лета, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что пройти его можно будет в 66 учреждениях. Скрининговые программы помогают выявить заболевания на ранних стадиях.
В поликлинике
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"В столичных поликлиниках 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Поучаствовать в акции смогут граждане с московским полисом ОМС.
Добавляется, что в феврале этого года в такой же акции поучаствовали более 67 тысяч человек. Из них полторы тысячи были направлены на дополнительные обследования и консультации.
"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний - это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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