Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа

Отмечается, что пройти его можно будет в 66 учреждениях. Скрининговые программы помогают выявить заболевания на ранних стадиях.

Добавляется, что в феврале этого года в такой же акции поучаствовали более 67 тысяч человек. Из них полторы тысячи были направлены на дополнительные обследования и консультации.