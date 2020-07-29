Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа

Отмечается, что пройти его можно будет в 66 учреждениях. Скрининговые программы помогают выявить заболевания на ранних стадиях.
"В столичных поликлиниках 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Поучаствовать в акции смогут граждане с московским полисом ОМС.
Добавляется, что в феврале этого года в такой же акции поучаствовали более 67 тысяч человек. Из них полторы тысячи были направлены на дополнительные обследования и консультации.
"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний - это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.