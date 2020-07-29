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В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
Двое очаровательных детенышей нильского крылана (египетской летучей собаки) родились в Московском зоопарке 22 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:02
светлана акулова
московский зоопарк
москва
роттердам
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана акулова, московский зоопарк, москва, роттердам, общество

В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки

08:02 29.07.2020
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© Фото : Dawson Египетская летучая собака
Египетская летучая собака
© Фото : Dawson
Египетская летучая собака. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двое очаровательных детенышей нильского крылана (египетской летучей собаки) родились в Московском зоопарке 22 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В зоопарке добавили, что зоологи сразу осмотрели малышей и определили их пол. Девочку назвали Танго, мальчика – Марш.
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​"Малыши родились абсолютно здоровыми. Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. Еще около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На второй-четвертой неделях жизни мать начинает приучать детеныша оставаться одному. Удивительно, что даже в многотысячных колониях самка всегда может найти своего малыша", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Отмечается, что в зоопарке проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов. "Первые представители этого рода приехали к нам еще в 1996 году из Роттердама. За это время мы получили более 320 потомков. В павильоне "Ночной мир" мы поддерживаем группу не больше 18-20 особей", - отметили в зоопарке.
Также в пресс-службе рассказали, что родовая линия крыланов ведется по матери, потому что отец детеныша обычно неизвестен. Одну из мам зовут Туя (дочка – Танго), другую – Мэм (сын – Марш). Размера взрослых особей детеныши достигнут примерно к 7-8 месяцам, но готовы к размножению самки будут в полтора года, а самцы - к двум годам.
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