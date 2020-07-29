В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки

Также в пресс-службе рассказали, что родовая линия крыланов ведется по матери, потому что отец детеныша обычно неизвестен. Одну из мам зовут Туя (дочка – Танго), другую – Мэм (сын – Марш). Размера взрослых особей детеныши достигнут примерно к 7-8 месяцам, но готовы к размножению самки будут в полтора года, а самцы - к двум годам.