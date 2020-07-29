https://ria.ru/20200729/1575079358.html
У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным коронавирусом, оказался отрицательным. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:56
2020-07-29T07:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
роман копин
общество
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чукотка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152573/89/1525738914_0:217:2988:1898_1400x0_80_0_0_a1466ab5006059a59a2ef074fce8170d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, роман копин, общество