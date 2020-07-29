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У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным коронавирусом, оказался отрицательным. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, роман копин, общество

У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19

07:56 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным коронавирусом, оказался отрицательным.
Накануне Копин сообщил, что после контакта с носителем COVID-19 у него несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования – пневмония, губернатора госпитализировали.

"Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаРоман КопинОбщество
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