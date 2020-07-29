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Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что строительство регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре не укладывается в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:45
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, общество

Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре

07:45 29.07.2020
402
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что строительство регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре не укладывается в изначально заданные сроки, а его стоимость увеличится.
Ранее сообщалось, что одна из наиболее масштабных строек в городе - региональный центр развития спорта. Он возводится в рамках долгосрочного плана развития города. Это уникальная площадка не только для края, но и всего Дальнего Востока. Стоимость центра оценивается в более чем 1 миллиард рублей. Объект строится в несколько этапов.
На начало июня готовность центра оценивалась в 50%. Сдать его планировалось к концу года. Центр станет местом подготовки сборных команд. Рядом возводится дворец единоборств и игровых видов спорта. Центр сложнокоординационных видов спорта должны были сдать в этом году, дворец единоборств в следующем. Ещё планируется легкоатлетический манеж и футбольный стадион – их еще не начинали строить
"Впечатление тягостное. Очевидно, что в срок мы не успеваем, хоть подрядчик и гарантирует окончание работ в срок. Очевидно, что идет удорожание стоимости работ, потому что идет перепроектирование, заказана новая госэкспертиза. Мы возьмем полностью на контроль все объекты Комсомольска, которые участвуют в федеральных программах, я лично буду смотреть за ходом работ через интернет. У нас здесь стоят веб-камеры министерства строительства", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
06:44
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Он отметил, что все контрольные органы настроит на то, чтобы отслеживать ситуацию со стройкой.
И.о. министра строительства Алексей Дубов сообщил, что подрядная организация завершает корректировку проекта, будет получено повторное заключение экспертизы. "По законодательству, это (увеличение стоимости строительства объекта) будет в пределах 10%... это порядка 100 миллионов рублей", - отметил Дубов, добавив, что центр сложнокоординационных видов спорта и дворец единоборств подорожают примерно на эту сумму.
Также Дегтярев рассказал о благоустройстве дворов в Комсомольске-на-Амуре.
"Более ощутимая федеральная поддержка – во дворах. Программа "комфортная среда" – очень ожидаема людьми. 50 дворовых территорий в Комсомольске в этом году благоустраиваются за счет федеральных средств – это много. 15 лет в городе вообще никто в городе дворами не занимался… Мы договорились за 4 года привести в порядок почти все комсомольские дворы", - сказал Дегтярев.
Строительство Регионального центра развития спорта ведется в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" и Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.
Комсомольск-на-Амуре
04:53
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Михаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайОбщество
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