Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Газели", столкнувшейся с автобусом на юго-востоке Водитель "Газели", столкнувшейся с автобусом на юго-востоке Москвы , возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что произошло столкновение "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. Пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора.

"Имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Кроме того, движение осложнено на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.