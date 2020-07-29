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Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
Водитель "Газели", столкнувшейся с автобусом на юго-востоке Москвы, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:18
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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москва, происшествия

Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян

07:41 29.07.2020 (обновлено: 08:18 29.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Газели", столкнувшейся с автобусом на юго-востоке Москвы, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что произошло столкновение "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. Пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора.
"Имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Прокуратура
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Движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Кроме того, движение осложнено на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.
Также в Twitter госавтонспекции Москвы сообщается, что, по предварительным данным, в автобусе на момент ДТП находились 20 пассажиров.
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