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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 73 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

07:36 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у 73 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 73 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 104 пациента выписаны. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2144 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1315 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 34 новых случая выявлено в Новокузнецке, 21 – в Кемерово, 13 – в Междуреченске, два – в Калтане, по одному – в Березовском, Осинниках и Прокопьевске.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлен 3481 случай заражения коронавирусом, 22 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6877 человек, снято с наблюдения 82 868 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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