В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

"Еще у 73 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 104 пациента выписаны. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2144 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1315 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 34 новых случая выявлено в Новокузнецке, 21 – в Кемерово, 13 – в Междуреченске, два – в Калтане, по одному – в Березовском, Осинниках и Прокопьевске.