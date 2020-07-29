В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили еще у 73 жителей Кузбасса, 104 человека выздоровели, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 73 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 104 пациента выписаны. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2144 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1315 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 34 новых случая выявлено в Новокузнецке, 21 – в Кемерово, 13 – в Междуреченске, два – в Калтане, по одному – в Березовском, Осинниках и Прокопьевске.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлен 3481 случай заражения коронавирусом, 22 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6877 человек, снято с наблюдения 82 868 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.