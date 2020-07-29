На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса

"За прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Майминского района; у двух жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; и у двух жителей другого региона, прибывших в Майминский район", - говорится в сообщении.