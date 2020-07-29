На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса

БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Семь детей и 21 взрослый заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Майминского района; у двух жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; и у двух жителей другого региона, прибывших в Майминский район", - говорится в сообщении.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1529 случаев заболевания. За сутки выздоровели 36 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Усть-Канского и Шебалинского районов. По данным на утро 29 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 1059 человек. Смертельных случаев за сутки не фиксировали.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 53 672 человека. Во вторник, 28 июля, исследовано 612 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 571 человек", - резюмируют в оперштабе.
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