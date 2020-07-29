Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20200729/1575078873.html
Сенатор от Ярославской области оценил работу губернатора Миронова
Внимательное отношение к мнению граждан и принципиальность в отстаивании своей позиции помогают губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и его команде... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:31
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574353313_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_79481d54c99c3969abbc02f5f21c089a.jpg
https://ria.ru/20200709/1574140848.html
https://ria.ru/20200727/1574987909.html
https://ria.ru/20200721/1574672873.html
ярославская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574353313_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_79481d54c99c3969abbc02f5f21c089a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574353313_193:0:2924:2048_1400x0_80_0_0_2443f7a21de2520c82672d2ba83c3137.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574353313_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_1794b5069097a1cee4211b112f117373.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий миронов, ярославская область, политика

Сенатор от Ярославской области оценил работу губернатора Миронова

07:31 29.07.2020
23
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Миронов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Внимательное отношение к мнению граждан и принципиальность в отстаивании своей позиции помогают губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и его команде добиваться высоких результатов в развитии региона, заявил РИА Новости сенатор от области Сергей Березкин, комментируя итоги четырех лет работы Миронова на посту губернатора.
Дмитрий Миронов возглавил Ярославскую область четыре года назад – 27 июля 2016 года президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора региона. Спустя год Миронов победил на губернаторских выборах, набрав 79% голосов избирателей.

Важные результаты

Сергей Березкин был делегирован в Совфед в июне этого года, до этого он несколько лет возглавлял региональную общественную палату.
"Одна из важных отличительных черт нашего губернатора – его очень внимательное отношение к мнению граждан, оперативное реагирование на те, или иные запросы, возникающие в гражданском обществе", - заявил Березкин.
По его мнению, иллюстрацией к этому утверждению могут служить, в частности, два случая. В марте прошлого года руководство Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге объявили об объединении театров в единый комплекс. Новость об этом негативно встретила ярославская общественность, и Миронов заявил, что будет добиваться сохранения Волковским самостоятельного статуса. В итоге решение об объединении отменили.
Еще одна история касается планов по строительству целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Частично водохранилище находится в Ярославской области. Миронов согласился с протестами экологов и стал добиваться запрета строительства предприятия. Губернатора поддержала депутат Госдумы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов заявил, что правительство РФ не поддерживает строительство ЦБК на берегу водохранилища.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
9 июля, 22:26Ярославская область
Миронов рассказал о прорыве в работе над инвестиционным климатом
"И в том, и в другом случае губернатор очень четко среагировал на однозначную позицию ярославской общественности и без промедления поддержал ее. Догадываюсь, что принятие ответственных решений потребовало от губернатора немалых усилий, принципиальности, привлечения всех своих возможностей и личного авторитета при отстаивании интересов региона и его жителей. Дмитрий Юрьевич, опираясь на мнение общественности, сумел добиться необходимых решений и, конечно, граждане это высоко оценили", - подчеркнул Березкин.
Художественный руководитель Волковского Сергей Пускепалис рассказал РИА Новости, что после его назначения в театр в августе прошлого года правительство региона оказывало труппе поддержку, в которой нуждались актеры после скандальной истории. "Из моего общения с Дмитрием Юрьевичем у меня складывается мнение, что это очень порядочный, очень последовательный, серьезный руководитель, у которого слова не расходятся с делами. Это очень важно. У нас много проектов и много планов", - сказал собеседник.
Ярославль
27 июля, 15:03Ярославская область
Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства

Впереди много работы

Березкин отметил, что в решении задач социально-экономического развития региона губернатор важное значение придает участию самих граждан. Это отражается, например, в реализации проекта инициативного бюджетирования "Решаем вместе!", который работает в регионе с 2017 года, его Миронов курирует лично. По словам сенатора, глава региона "очень жестко спрашивает с руководителей муниципальных образований за качество и сроки реализуемых работ".
По мнению собеседника агентства, профессионализм команды губернатора является ее главным ресурсом. "Это мы это видим по развитию региона, реализации крупных инвестиционных проектов. Есть объективные сложности, которые, к сожалению, как и везде, имеются. Но правительство области стремится на максимуме отрабатывать проблемы. Это видно невооруженным глазом", - отметил он.
В то же время, по мнению сенатора, в регионе еще есть болевые точки и есть над чем работать.
"Например, у нас в области притчей во языцех является состояние автомобильных дорог. Причем на протяжении многих лет. Однако мы видим, что год от года растет ресурсный потенциал для решения этой проблемы, привлекаются значительные средства федерального бюджета. И, между прочим, губернатор всегда подчеркивает важность участия в осуществлении контроля качества дорожных работ общественных активистов. Не случайно их экспертные оценки очень авторитетны и, в конечном итоге, результативны! Надеюсь, что в ближайшей перспективе добьемся качественного изменения ситуации. Сегодня для этого прикладывается максимум усилий", - прокомментировал Березкин.
Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский Ярославской области
21 июля, 19:11Ярославская область
Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни россиян
000000
Обсудить 0
Ярославская областьДмитрий МироновЯрославская областьПолитика
Рекомендуем
Алексей Цыденов
Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
Скорая помощь
Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
Комсомольск-на-Амуре
На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
Египетская летучая собака
В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
Алексей Пушков
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
Офис платежной системы PayPal
Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным
Мужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Почти 80% московских КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи
08:20Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
08:19В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
08:16Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене
08:15Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
08:11Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
08:09Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
08:08СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
08:05Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
08:02В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
07:56У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
07:50На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
07:45Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
07:41Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
07:36В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
07:35Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
07:33На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
07:09В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
07:04Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
07:03Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Лента новостейМолния