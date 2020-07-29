Сенатор от Ярославской области оценил работу губернатора Миронова

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Внимательное отношение к мнению граждан и принципиальность в отстаивании своей позиции помогают губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и его команде добиваться высоких результатов в развитии региона, заявил РИА Новости сенатор от области Сергей Березкин, комментируя итоги четырех лет работы Миронова на посту губернатора.
Дмитрий Миронов возглавил Ярославскую область четыре года назад – 27 июля 2016 года президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора региона. Спустя год Миронов победил на губернаторских выборах, набрав 79% голосов избирателей.
Важные результаты
Сергей Березкин был делегирован в Совфед в июне этого года, до этого он несколько лет возглавлял региональную общественную палату.
"Одна из важных отличительных черт нашего губернатора – его очень внимательное отношение к мнению граждан, оперативное реагирование на те, или иные запросы, возникающие в гражданском обществе", - заявил Березкин.
По его мнению, иллюстрацией к этому утверждению могут служить, в частности, два случая. В марте прошлого года руководство Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге объявили об объединении театров в единый комплекс. Новость об этом негативно встретила ярославская общественность, и Миронов заявил, что будет добиваться сохранения Волковским самостоятельного статуса. В итоге решение об объединении отменили.
Еще одна история касается планов по строительству целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Частично водохранилище находится в Ярославской области. Миронов согласился с протестами экологов и стал добиваться запрета строительства предприятия. Губернатора поддержала депутат Госдумы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов заявил, что правительство РФ не поддерживает строительство ЦБК на берегу водохранилища.
"И в том, и в другом случае губернатор очень четко среагировал на однозначную позицию ярославской общественности и без промедления поддержал ее. Догадываюсь, что принятие ответственных решений потребовало от губернатора немалых усилий, принципиальности, привлечения всех своих возможностей и личного авторитета при отстаивании интересов региона и его жителей. Дмитрий Юрьевич, опираясь на мнение общественности, сумел добиться необходимых решений и, конечно, граждане это высоко оценили", - подчеркнул Березкин.
Художественный руководитель Волковского Сергей Пускепалис рассказал РИА Новости, что после его назначения в театр в августе прошлого года правительство региона оказывало труппе поддержку, в которой нуждались актеры после скандальной истории. "Из моего общения с Дмитрием Юрьевичем у меня складывается мнение, что это очень порядочный, очень последовательный, серьезный руководитель, у которого слова не расходятся с делами. Это очень важно. У нас много проектов и много планов", - сказал собеседник.
Впереди много работы
Березкин отметил, что в решении задач социально-экономического развития региона губернатор важное значение придает участию самих граждан. Это отражается, например, в реализации проекта инициативного бюджетирования "Решаем вместе!", который работает в регионе с 2017 года, его Миронов курирует лично. По словам сенатора, глава региона "очень жестко спрашивает с руководителей муниципальных образований за качество и сроки реализуемых работ".
По мнению собеседника агентства, профессионализм команды губернатора является ее главным ресурсом. "Это мы это видим по развитию региона, реализации крупных инвестиционных проектов. Есть объективные сложности, которые, к сожалению, как и везде, имеются. Но правительство области стремится на максимуме отрабатывать проблемы. Это видно невооруженным глазом", - отметил он.
В то же время, по мнению сенатора, в регионе еще есть болевые точки и есть над чем работать.
"Например, у нас в области притчей во языцех является состояние автомобильных дорог. Причем на протяжении многих лет. Однако мы видим, что год от года растет ресурсный потенциал для решения этой проблемы, привлекаются значительные средства федерального бюджета. И, между прочим, губернатор всегда подчеркивает важность участия в осуществлении контроля качества дорожных работ общественных активистов. Не случайно их экспертные оценки очень авторитетны и, в конечном итоге, результативны! Надеюсь, что в ближайшей перспективе добьемся качественного изменения ситуации. Сегодня для этого прикладывается максимум усилий", - прокомментировал Березкин.