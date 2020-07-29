Сенатор от Ярославской области оценил работу губернатора Миронова

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Внимательное отношение к мнению граждан и принципиальность в отстаивании своей позиции помогают губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и его команде добиваться высоких результатов в развитии региона, заявил РИА Новости сенатор от области Сергей Березкин, комментируя итоги четырех лет работы Миронова на посту губернатора.

Дмитрий Миронов возглавил Ярославскую область четыре года назад – 27 июля 2016 года президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора региона. Спустя год Миронов победил на губернаторских выборах, набрав 79% голосов избирателей.

Важные результаты

Сергей Березкин был делегирован в Совфед в июне этого года, до этого он несколько лет возглавлял региональную общественную палату.

"Одна из важных отличительных черт нашего губернатора – его очень внимательное отношение к мнению граждан, оперативное реагирование на те, или иные запросы, возникающие в гражданском обществе", - заявил Березкин.

По его мнению, иллюстрацией к этому утверждению могут служить, в частности, два случая. В марте прошлого года руководство Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова и Александринского театра в Санкт-Петербурге объявили об объединении театров в единый комплекс. Новость об этом негативно встретила ярославская общественность, и Миронов заявил, что будет добиваться сохранения Волковским самостоятельного статуса. В итоге решение об объединении отменили.

Еще одна история касается планов по строительству целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Частично водохранилище находится в Ярославской области. Миронов согласился с протестами экологов и стал добиваться запрета строительства предприятия. Губернатора поддержала депутат Госдумы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В марте этого года премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию малых городов заявил, что правительство РФ не поддерживает строительство ЦБК на берегу водохранилища.

"И в том, и в другом случае губернатор очень четко среагировал на однозначную позицию ярославской общественности и без промедления поддержал ее. Догадываюсь, что принятие ответственных решений потребовало от губернатора немалых усилий, принципиальности, привлечения всех своих возможностей и личного авторитета при отстаивании интересов региона и его жителей. Дмитрий Юрьевич, опираясь на мнение общественности, сумел добиться необходимых решений и, конечно, граждане это высоко оценили", - подчеркнул Березкин.

Художественный руководитель Волковского Сергей Пускепалис рассказал РИА Новости, что после его назначения в театр в августе прошлого года правительство региона оказывало труппе поддержку, в которой нуждались актеры после скандальной истории. "Из моего общения с Дмитрием Юрьевичем у меня складывается мнение, что это очень порядочный, очень последовательный, серьезный руководитель, у которого слова не расходятся с делами. Это очень важно. У нас много проектов и много планов", - сказал собеседник.

Впереди много работы

Березкин отметил, что в решении задач социально-экономического развития региона губернатор важное значение придает участию самих граждан. Это отражается, например, в реализации проекта инициативного бюджетирования "Решаем вместе!", который работает в регионе с 2017 года, его Миронов курирует лично. По словам сенатора, глава региона "очень жестко спрашивает с руководителей муниципальных образований за качество и сроки реализуемых работ".

По мнению собеседника агентства, профессионализм команды губернатора является ее главным ресурсом. "Это мы это видим по развитию региона, реализации крупных инвестиционных проектов. Есть объективные сложности, которые, к сожалению, как и везде, имеются. Но правительство области стремится на максимуме отрабатывать проблемы. Это видно невооруженным глазом", - отметил он.

В то же время, по мнению сенатора, в регионе еще есть болевые точки и есть над чем работать.