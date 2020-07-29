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Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
Платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России - если клиенты использовали этот электронный кошелек для оплаты в российских... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:04
россия
paypal
экономика
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3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/88/1531928813_0:67:2200:1305_1400x0_80_0_0_e04c59aeb9e1e0bdfd50941e7c18e086.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, paypal, экономика

Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal

07:04 29.07.2020
1149
© AP Photo / Jeff ChiuОфис платежной системы PayPal
Офис платежной системы PayPal
© AP Photo / Jeff Chiu
Офис платежной системы PayPal. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России - если клиенты использовали этот электронный кошелек для оплаты в российских магазинах, пожертвований или отправки денег внутри страны, то им следует либо потратить деньги до конца текущего месяца, либо вывести их на банковский счет, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов.
Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри РФ. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.
Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.
Платежная система PayPal
9 июля, 19:18Акценты
PayPal отказывается от внутрироссийских переводов. В чем причина?С 1 августа платежный сервис PayPal перестанет обслуживать внутрироссийские переводы. Причина – новые поправки, которые не позволяют системе переводить данные за пределы страны. Обиделись? Или причина в другом?
"Если потребители использовали кошелек в PayPal для оплаты товаров и услуг в российских магазинах, пожертвований в пользу российских некоммерческих организаций или отправки денег внутри страны, то им нужно будет либо потратить деньги на эти цели до 31 июля, либо вывести их на свой банковский счет или иным способом, который предлагает система", - рекомендует глава АЭД Достов.
Право на вывод денежных средств предусмотрено законом, при этом клиентам, которые ранее не предоставляли свои персональные данные, нужно будет пройти упрощенную идентификацию и подтвердить свою личность - очно или через интернет. Если клиенты используют кошелек в PayPal для трансграничных платежей и переводов, то делать ничего не нужно, для них ничего не изменится.
Продавцы, фрилансеры, которые принимали деньги от своих российских клиентов, также могут вывести денежные средства, но только на банковский счет. Исключение – самозанятые, которые не регистрировались как ИП, для них методы вывода денег аналогичны физическим лицам. Помимо этого, нужно будет продумать альтернативные каналы приема платежей, советует Достов: электронные кошельки по-прежнему очень популярны, ежегодно с их помощью совершается операций почти на 2 триллиона рублей.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
9 июля, 14:46Сказано в эфире
SberPay от Сбербанка: разбираем перспективыСбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay. Председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов рассказал радио Sputnik о возможностях системы.
На практике продавцы стараются задействовать сразу несколько способов оплаты, например, кошельки, карты, системы денежных переводов. Найти альтернативу PayPal возможно – в России действует несколько крупных игроков, которые, в том числе, предлагают услуги платежной агрегации, то есть по одному договору можно принимать деньги от клиентов любым доступным способом. Тот же алгоритм действий относится и к благотворительным организациям, которые работают с российскими жертвователями.
Если же некоммерческая организация, фрилансер или магазин работают только с зарубежными клиентами и жертвователями, то функционал PayPal для них сохраняется, никаких существенных изменений быть не должно, полагает глава АЭД.
"Но в любом случае сокращение функционала PayPal в России ни в коем случае не означает "сгорания" электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков и так далее. PayPal продолжает работать в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать", - заключил Достов.
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РоссияPayPalЭкономика
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