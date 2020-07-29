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Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:03
россия
госдума рф
алексей пушков
правительство рф
украина
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, госдума рф, алексей пушков, правительство рф, украина, экономика

Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины

07:03 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.
Законопроект, предложенный правительством, позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25 процентов.
"Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым", - написал Пушков.
По его словам, санкции стали важным инструментом внешней политики Запада, также ими широко пользуется Украина.
"Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности", - выразил мнение сенатор.
Действие предложенных мер предлагается распространить на ограничения, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России с 22 октября 2018 года. Решение по таким санкциям принимает российский президент по предложениям Совбеза.
Здание Государственной Думы РФ
20 мая, 21:29
В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций
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РоссияГосдума РФАлексей ПушковПравительство РФУкраинаЭкономика
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