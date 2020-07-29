Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины

"Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности", - выразил мнение сенатор.

Действие предложенных мер предлагается распространить на ограничения, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России с 22 октября 2018 года. Решение по таким санкциям принимает российский президент по предложениям Совбеза.