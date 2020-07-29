В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Как уточнил собеседник агентства, четверо пострадавших ехали в автобусе, трое — в "Газели". Погибшая — женщина в возрасте 30-35 лет — была пассажиркой автобуса.

Как сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора. Не исключено, что он был пьян.