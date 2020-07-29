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В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:13
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек

06:51 29.07.2020 (обновлено: 08:13 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
Как уточнил собеседник агентства, четверо пострадавших ехали в автобусе, трое — в "Газели". Погибшая — женщина в возрасте 30-35 лет — была пассажиркой автобуса.
Как сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора. Не исключено, что он был пьян.
Движение на месте аварии затруднено.
Прокуратура
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