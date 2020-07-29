Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл - РИА Новости. Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре, который они называют "Берлин", пожаловались Дегтярёву на крыс и блох, а также на вредный для здоровья асбест, из которого построены эти дома, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Дегтярев в среду впервые посещает Комсомольск-на-Амуре, он осмотрел Амурский судостроительный завод, принял участие в закладке корабля для ТОФ, а также проведёт совещания и осмотрит строящиеся объекты.
Как сообщает корреспондент, у здания администрации города Дегтярева ждали несколько местных жителей с плакатами. Они попросили его решить проблему "Берлина". Панели домов построены из блоков, в составе которых есть асбест, и образующаяся пыль вредна для здоровья, болеют дети, взрослые страдают аллергией. Также они сообщили, что жильцы домов страдают от крыс и многочисленных блох.
Дегтярев поинтересовался также, есть ли у них горячая вода, довольны ли они благоустройством, как прошло дистанционное обучение школьников в период самоизоляции.
"Пойду взбодрю местных чиновников и депутатов", - сказал Дегтярев и ушёл на совещание в администрацию города.
Как сообщили журналистам в администрации города, "Берлин" это часть микрорайона "Дружба". Дома, про которые говорили жители, были возведены в 1980-х годах как временное жилье для строителей местной ТЭЦ-3, но потом началась перестройка, дома стоят до сих пор, и там живут люди. "Берлином " их называют, потому что строительные конструкции сборно-щитовых домов завозились из ГДР.
Всего таких двух-трехэтажных домов около десятка.
"Вопрос в том, куда расселять людей. У нас есть деревянные бараки 1930-1940-х годов, их около 60 и плюс этих 10. У нас по краевой программе переселение 16 домов, и ещё 16 за свой счёт, то есть всего 32 до 2024 года. У нас ещё и после этого дома остаются. Все дома признаны аварийными", - сказал позже представитель мэрии журналистам.