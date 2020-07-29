Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл - РИА Новости. Жители одного из районов Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре , который они называют "Берлин", пожаловались Дегтярёву на крыс и блох, а также на вредный для здоровья асбест, из которого построены эти дома, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Дегтярев в среду впервые посещает Комсомольск-на-Амуре, он осмотрел Амурский судостроительный завод , принял участие в закладке корабля для ТОФ , а также проведёт совещания и осмотрит строящиеся объекты.

Как сообщает корреспондент, у здания администрации города Дегтярева ждали несколько местных жителей с плакатами. Они попросили его решить проблему "Берлина". Панели домов построены из блоков, в составе которых есть асбест, и образующаяся пыль вредна для здоровья, болеют дети, взрослые страдают аллергией. Также они сообщили, что жильцы домов страдают от крыс и многочисленных блох.

Дегтярев поинтересовался также, есть ли у них горячая вода, довольны ли они благоустройством, как прошло дистанционное обучение школьников в период самоизоляции.

"Пойду взбодрю местных чиновников и депутатов", - сказал Дегтярев и ушёл на совещание в администрацию города.

Как сообщили журналистам в администрации города, "Берлин" это часть микрорайона "Дружба". Дома, про которые говорили жители, были возведены в 1980-х годах как временное жилье для строителей местной ТЭЦ-3, но потом началась перестройка, дома стоят до сих пор, и там живут люди. "Берлином " их называют, потому что строительные конструкции сборно-щитовых домов завозились из ГДР.

Всего таких двух-трехэтажных домов около десятка.