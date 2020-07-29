В Приморье медики получат допвыплаты за борьбу с коронавирусом

"Почти 7 тысяч медицинских работников Приморья, участвующих в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе. На стимулирование медицинского персонала предусмотрели еще 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства края", - говорится в сообщении.