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В Приморье медики получат допвыплаты за борьбу с коронавирусом
Почти семь тысяч медиков в Приморье получат доплату за борьбу с коронавирусом за июль и август, на эти цели выделено 420 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T06:42
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье медики получат допвыплаты за борьбу с коронавирусом

06:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Почти семь тысяч медиков в Приморье получат доплату за борьбу с коронавирусом за июль и август, на эти цели выделено 420 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"Почти 7 тысяч медицинских работников Приморья, участвующих в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе. На стимулирование медицинского персонала предусмотрели еще 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства края", - говорится в сообщении.
По информации министерства здравоохранения региона, которая приводится в сообщении, выплаты получат работающие с COVID-больными медработники, а также водители скорой помощи, уборщики, дезинфекторы и другие.
"В настоящее время в борьбе с COVID задействованы 6825 человек из 77 медучреждений Приморья. Все они получат положенные выплаты", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края – министра здравоохранения Анастасии Худченко.
Региональные доплаты составляют: врачам – 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, младшему и прочему персоналу – 8 тысяч рублей, информируют власти Приморья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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