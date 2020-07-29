Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror

За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.

Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.

На COVID-19 ее проверили уже только после смерти.

С начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.