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Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T06:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

06:42 29.07.2020
11583
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Девятилетняя американка Кимора Линум умерла во сне от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.
За несколько дней до смерти у ребенка повысилась температура до 37, 7 градусов. В больнице девочку осмотрели врачи и отправили лечиться домой, посчитав, что у нее обычная ОРВИ. При этом тест на COVID-19 ребенку не сделали.
Через пару дней девочка почувствовала себя лучше. В последний вечер она играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась на сильную усталость, легла спать и уже не проснулась.
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