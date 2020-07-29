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В Москве один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T06:32
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом

06:32 29.07.2020
1670
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
"Дорожно-транспортное происшествие рейсового 209 автобуса и грузовой "Газели". Пострадали четыре человека в автобусе, из них одна погибла (женщина). Движение затруднено", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура
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