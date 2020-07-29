В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией

Еще более агрессивный тип вируса. Что за инфекция выявлена во Вьетнаме? Власти Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.