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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией, - чаще мыть руки с мылом, купаться только на оборудованных пляжах, пить... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:11
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией

06:06 29.07.2020 (обновлено: 07:11 29.07.2020)
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Пробирки с кровью
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией, - чаще мыть руки с мылом, купаться только на оборудованных пляжах, пить воду только гарантированного качества, мыть овощи и фрукты, защищать пищу от мух и других насекомых, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
Энтеровирусная инфекция - повсеместно распространенное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами Enterovirus. Передается в основном водным и контактно-бытовым путями.
Обычно заболевание начинается с острой фазы: температура тела поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда - боли в животе и спине.
Продавцы овощей и фруктов на одной из улиц Дананга
27 июля, 20:28Сказано в эфире
Еще более агрессивный тип вируса. Что за инфекция выявлена во Вьетнаме?Власти Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в Дананге вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"Роспотребнадзор напоминает о необходимых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка, тщательно мыть фрукты и овощи, пить воду только гарантированного качества ... защищать пищу от мух и других насекомых", - говорится в сообщении.
Кроме того, следует избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционных заболеваний и сыпь, необходимо купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды, отметили в пресс-службе.
Риски заболевания увеличиваются, если трогать грязными руками лицо, пить сырую воду или из питьевых фонтанчиков, покупать продукты у уличных торговцев, есть в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры, подчеркнули в ведомстве.
"Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов инфекционных заболеваний", - уточнили в пресс-службе.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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