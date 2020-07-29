Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575078268.html
"Открытие": половина владельцев карт в России не снимает наличные
Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T06:04
россия
открытие (банк)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_0:105:3270:1944_1400x0_80_0_0_0e07ca01102a9af74f66936b92b8a286.jpg
https://ria.ru/20200728/1575037476.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_0:105:3270:1944_1400x0_80_0_0_0e07ca01102a9af74f66936b92b8a286.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_270:0:3001:2048_1400x0_80_0_0_3b944ada7cff20aea0fb862f97084842.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_611:0:2659:2048_1400x0_80_0_0_5cdaff84ec18c2b3ea70bcdaa8d68921.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, открытие (банк), экономика

"Открытие": половина владельцев карт в России не снимает наличные

06:04 29.07.2020
2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.
"По нашим данным, примерно половина активного карточного портфеля с операциями по карте или счету не снимают наличные. Оговорюсь, что это только наши данные – возможно, эти клиенты снимают наличные по картам других банков и в сторонних банкоматах", - рассказал он.
Полянцев добавил, что банк был довольно неплохо подготовлен к уходу в онлайн во время пандемии коронавируса. "В среднем по стране около 55% россиян совершают операции дистанционно, это было и до пандемии. Безусловно, был рост в апреле-мае, но он был достаточно умеренным. Например, у нас количество активных сессий в онлайн-банкинге выросло на 12-13% и приблизилось к 30 миллионам сессий в месяц", - поделился информацией зампред правления "Открытия".
Банкир подчеркнул, что хотя это был ощутимый рост, он не является чем-то радикальным и связан с довольно высокой базой в доковидный период.
В то же время Полянцев отметил, что по-прежнему есть россияне, которые вовсе не пользуются дистанционными каналами, хотя с каждым годом их доля от общего количества всех клиентов банка уменьшается. "В основном это люди в возрасте, для которых обслуживание в офисе привычнее, а также небольшой процент тех, кто не доверяет онлайн-сервисам", - пояснил он.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Вчера, 12:59
Россияне выводят валюту с традиционных вкладов в банках на карты
311105
Обсудить 1
РоссияОткрытие (банк)Экономика
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Пробирки с кровью
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Картина художника Ван Гога Корни деревьев
Специалисты определили место, изображенное на последней картине Ван Гога
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты
Офис платежной системы PayPal
Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
Алексей Пушков
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом
День ВМФ
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах
Малый ракетный корабль проекта 22800
На Амурском судостроительном заводе заложили корабль-носитель "Калибров"
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Жители района в Комсомольске-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс
Сиэтл
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии
Магнетар
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
08:19В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
08:16Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене
08:15Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
08:11Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
08:09Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
08:08СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
08:05Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
08:02В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
07:56У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
07:50На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
07:45Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
07:41Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
07:36В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
07:35Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
07:33На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
07:09В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
07:04Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
07:03Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
06:51В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Лента новостейМолния