"Открытие": половина владельцев карт в России не снимает наличные

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Половина активно пользующихся картами клиентов банка " Половина активно пользующихся картами клиентов банка " Открытие " не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.

"По нашим данным, примерно половина активного карточного портфеля с операциями по карте или счету не снимают наличные. Оговорюсь, что это только наши данные – возможно, эти клиенты снимают наличные по картам других банков и в сторонних банкоматах", - рассказал он.

Полянцев добавил, что банк был довольно неплохо подготовлен к уходу в онлайн во время пандемии коронавируса. "В среднем по стране около 55% россиян совершают операции дистанционно, это было и до пандемии. Безусловно, был рост в апреле-мае, но он был достаточно умеренным. Например, у нас количество активных сессий в онлайн-банкинге выросло на 12-13% и приблизилось к 30 миллионам сессий в месяц", - поделился информацией зампред правления "Открытия".

Банкир подчеркнул, что хотя это был ощутимый рост, он не является чем-то радикальным и связан с довольно высокой базой в доковидный период.