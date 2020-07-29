https://ria.ru/20200729/1575078268.html
"Открытие": половина владельцев карт в России не снимает наличные
Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T06:04
2020-07-29T06:04
россия
открытие (банк)
экономика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытие (банк), экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие
" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.
"По нашим данным, примерно половина активного карточного портфеля с операциями по карте или счету не снимают наличные. Оговорюсь, что это только наши данные – возможно, эти клиенты снимают наличные по картам других банков и в сторонних банкоматах", - рассказал он.
Полянцев добавил, что банк был довольно неплохо подготовлен к уходу в онлайн во время пандемии коронавируса. "В среднем по стране около 55% россиян совершают операции дистанционно, это было и до пандемии. Безусловно, был рост в апреле-мае, но он был достаточно умеренным. Например, у нас количество активных сессий в онлайн-банкинге выросло на 12-13% и приблизилось к 30 миллионам сессий в месяц", - поделился информацией зампред правления "Открытия".
Банкир подчеркнул, что хотя это был ощутимый рост, он не является чем-то радикальным и связан с довольно высокой базой в доковидный период.
В то же время Полянцев отметил, что по-прежнему есть россияне, которые вовсе не пользуются дистанционными каналами, хотя с каждым годом их доля от общего количества всех клиентов банка уменьшается. "В основном это люди в возрасте, для которых обслуживание в офисе привычнее, а также небольшой процент тех, кто не доверяет онлайн-сервисам", - пояснил он.