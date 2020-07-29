Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты

Ранее Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Лолиту, за слишком высокие, по его мнению, расценки на выступления.

Пригожин заявил, что такая артистка, как Лолита, может требовать за свои выступления гораздо больше.

"Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость", — отметил продюсер.