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Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в беседе с "Пятым каналом" композитора Юрия Лозу за его слова о гонорарах певицы Лолиты Милявской. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:24
россия
шоу-бизнес
юрий лоза
лолита милявская
иосиф пригожин
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https://ria.ru/20200720/1574576054.html
А по сути он прав, Лоза только пиарится такими заявлениями, если бы не они, то давно бы уже забыли кто это такой!
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, шоу-бизнес, юрий лоза, лолита милявская, иосиф пригожин

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты

05:24 29.07.2020
4400
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в беседе с "Пятым каналом" композитора Юрия Лозу за его слова о гонорарах певицы Лолиты Милявской.
Ранее Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Лолиту, за слишком высокие, по его мнению, расценки на выступления.
Пригожин заявил, что такая артистка, как Лолита, может требовать за свои выступления гораздо больше.
"Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость", — отметил продюсер.
Он также выразил мнение, что певица имеет право сама устанавливать свои гонорары и распоряжаться ими. "Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите", — заключил Пригожин.
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Обсудить 8
РоссияШоу-бизнесЮрий ЛозаЛолита МилявскаяИосиф Пригожин
Популярные комментарии
А по сути он прав, Лоза только пиарится такими заявлениями, если бы не они, то давно бы уже забыли кто это такой!
29 июля, 05:37
Юра Варфоломеев
1000010
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