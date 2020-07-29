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Экологи просят не кормить выпущенных из "китовой тюрьмы" белух
Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей и гостей Приморья при встрече с выпущенными из "китовой тюрьмы" белухами не гладить их и не... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:11
приморский край
общество
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353
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приморский край, общество

Экологи просят не кормить выпущенных из "китовой тюрьмы" белух

05:11 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморском крае
Белухи в китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей и гостей Приморья при встрече с выпущенными из "китовой тюрьмы" белухами не гладить их и не пытаться играть с ними.
В последнее время в соцсетях жители Приморья все чаще публикуют видео встречи с белухами, в том числе в акватории Владивостока. На одном из видео люди пытаются гладить животное.
"Эти белухи - бывшие пленники "китовой тюрьмы", выпущенные не в своём родном месте обитания - Охотском море, а в Японском море. Белухи не боятся людей и часто подходят к SUP-ерам и лодкам. Мы просим всех соблюдать рекомендации экспертов по морским млекопитающим - не трогать белух, не плавать с ними, не пытаться подкармливать", - говорится в сообщении коалиции.
Экологи отмечают, что нужно помочь белухам адаптироваться к новым условиям и отвыкнуть от людей.
"Такие действия как прикармливание, прикосновения, преследования могут привести к печальным последствиям. Белухи начнут искать контакт с человеком, попрошайничать, что может послужить базой для попытки отлова животных и содержания в неволе. Доверчивые белухи могут начать подходить близко к лодкам, что может привести к серьезным травмам и гибели", - сообщают экологи.
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Кроме того, некоторые заболевания передаются от людей к китообразным и от китообразных к людям. Также белухи могут проявить агрессию к надоедливым людям, которые пытаются гладить, или оседлать кита. Нельзя гладить, обнимать, кормить или делать вид, что собираешься покормить животное. "Откажитесь от контакта с белухами - помогите им остаться свободными, адаптироваться и выжить в их естественной среде", - призывают экологи.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из " китовой тюрьмы " началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
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