Экологи просят не кормить выпущенных из "китовой тюрьмы" белух

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей и гостей Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей и гостей Приморья при встрече с выпущенными из "китовой тюрьмы" белухами не гладить их и не пытаться играть с ними.

В последнее время в соцсетях жители Приморья все чаще публикуют видео встречи с белухами, в том числе в акватории Владивостока. На одном из видео люди пытаются гладить животное.

"Эти белухи - бывшие пленники "китовой тюрьмы", выпущенные не в своём родном месте обитания - Охотском море, а в Японском море. Белухи не боятся людей и часто подходят к SUP-ерам и лодкам. Мы просим всех соблюдать рекомендации экспертов по морским млекопитающим - не трогать белух, не плавать с ними, не пытаться подкармливать", - говорится в сообщении коалиции.

Экологи отмечают, что нужно помочь белухам адаптироваться к новым условиям и отвыкнуть от людей.

"Такие действия как прикармливание, прикосновения, преследования могут привести к печальным последствиям. Белухи начнут искать контакт с человеком, попрошайничать, что может послужить базой для попытки отлова животных и содержания в неволе. Доверчивые белухи могут начать подходить близко к лодкам, что может привести к серьезным травмам и гибели", - сообщают экологи.

Кроме того, некоторые заболевания передаются от людей к китообразным и от китообразных к людям. Также белухи могут проявить агрессию к надоедливым людям, которые пытаются гладить, или оседлать кита. Нельзя гладить, обнимать, кормить или делать вид, что собираешься покормить животное. "Откажитесь от контакта с белухами - помогите им остаться свободными, адаптироваться и выжить в их естественной среде", - призывают экологи.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.